Esporte

Quando é e onde assistir ao próximo jogo de João Fonseca

O tenista carioca de 19 anos, atual número 40 do mundo, inicia a temporada de saibro no Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca: tenista estreia no Miami Open contra Fabian Marozsan nesta quinta-feira, 19 (Clive Brunskill/Getty Images)

João Fonseca: tenista estreia no Miami Open contra Fabian Marozsan nesta quinta-feira, 19 (Clive Brunskill/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 18h29.

Após ser eliminado por Carlos Alcaraz na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, João Fonseca já tem data para voltar às quadras.

O tenista carioca de 19 anos, atual número 40 do mundo, inicia a temporada de saibro no Masters 1000 de Monte Carlo, que começa na próxima segunda-feira, 5 de abril. Essa é a estreia de Fonseca no torneio.

Fonseca se prepara para a competição no Rio de Janeiro, onde treinou nesta segunda-feira ao lado de Leonardo Storck, 66º do mundo no ranking juvenil e atleta da Rio Tennis Academy.

Onde assistir ao próximo jogo de João Fonseca

Os jogos de Fonseca em Monte Carlo podem ser acompanhados pela TV na ESPN e pelo streaming no Disney+.

Calendário completo na gira de saibro

Após Monte Carlo, o brasileiro tem uma sequência intensa de torneios confirmados até Roland Garros:

  • 05/04 — Masters 1000 de Monte Carlo
  • 13/04 — ATP 500 de Munique
  • 22/04 — Masters 1000 de Madri
  • 06/05 — Masters 1000 de Roma
  • 24/05 — Roland Garros

O segundo Grand Slam do ano, Roland Garros, está previsto para o período entre 24 de maio e 7 de junho.

Ranking e perspectivas

Na temporada de 2026, Fonseca disputou cinco torneios: Australia Open, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open, Masters 1000 de Indian Wells e Masters 1000 de Miami.

Com cinco vitórias e cinco derrotas, seu melhor resultado foi nas oitavas de Indian Wells, onde perdeu em dois tie-breaks para Jannik Sinner, vice-líder do ranking mundial.

Para as próximas semanas, o panorama no ranking é favorável: Fonseca tem apenas 30 pontos a defender até Roland Garros, e 140 pontos no total incluindo o Grand Slam, o que abre espaço para uma subida considerável na lista da ATP.

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