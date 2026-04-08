João Fonseca vence nº 27 do mundo em jogo de 2h32 e avança em Monte Carlo

João Fonseca se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, 8, o brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em uma partida de 2h32min no saibro de Mônaco.

Número 40 do mundo, o carioca de 19 anos enfrentou dificuldades diante do rival, atual 27º do ranking ATP e dono de um saque potente, mas conseguiu crescer nos momentos decisivos para avançar no torneio.

Como foi o jogo

Fonseca começou agressivo e conseguiu a quebra cedo para abrir vantagem. Após fazer 4 a 1, viu o francês reagir e empatar em 4 a 4.

O brasileiro voltou a subir de nível, venceu um game longo de quase 15 minutos e fechou a parcial em 7/5.

Na segunda parcial, o equilíbrio continuou, mas Rinderknech passou a dominar com o saque e pressionar mais nos pontos decisivos.

Fonseca enfrentou dificuldades logo no início e precisou de mais de 12 minutos para para abrir 1/0. Mesmo assim, viu o adversário abrir vantagem. O francês manteve o ritmo e fechou em 6/4, empatando o jogo.

No set decisivo, Fonseca começou sacando e confirmou o serviço sem dificuldades. Na sequência, teve uma chance de quebra, mas o francês salvou e empatou em 1 a 1. A partir daí, os dois passaram a confirmar os serviços, sem ceder muitas oportunidades.

No oitavo game, o brasileiro voltou a ter um break point, que também foi salvo. Logo depois, aproveitou uma nova chance após erro do adversário e conseguiu a quebra para abrir 5 a 3. Em seguida, sacou para fechar e confirmou a vitória em 6/3.

Próximo adversário

Agora, João Fonseca enfrentará o italiano Matteo Berrettini nas oitavas de final.

Atual 90º do mundo, o rival do brasileiro já foi número 6 e chega embalado após vencer o russo Daniil Medvedev, número 10 do ranking, por 2 sets a 0.

O duelo ainda não tem data e horário confirmados, mas deve acontecer na próxima sexta-feira, 10, conforme a programação do torneio.