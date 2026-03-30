João Fonseca cai no ranking do tênis após eliminação em Miami

João Fonseca caiu uma posição no ranking mundial divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira, 30, mas segue entre os 40 melhores do mundo. O carioca agora ocupa justamente a 40ª colocação, com 1.115 pontos.

O recuo acontece após a eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, quando foi superado por Carlos Alcaraz, número 1 do esporte. Aos 19 anos, o brasileiro volta à quadra no próximo domingo, no Masters 1000 de Monte Carlo, que abre a temporada de saibro.

Apesar da queda, o cenário para as próximas semanas é favorável. Até Roland Garros, João Fonseca terá poucos pontos a defender: são apenas 30 nos torneios anteriores e 140 no total, considerando também o Grand Slam.

Após Monte Carlo, ele ainda disputa os Masters 1000 de Madri e Roma, sequência que abre espaço para uma recuperação no ranking.

A trajetória de Fonseca

Na temporada de 2026, Fonseca disputou cinco torneios: Austrália Open, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open (ATP 500), Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Até aqui, soma cinco vitórias e cinco derrotas.

O melhor desempenho foi em Indian Wells, quando chegou às oitavas de final e perdeu em dois tie-breaks para o italiano Jannik Sinner.

Bia Haddad também recua

No circuito feminino, Bia Haddad também perdeu uma posição. A paulista caiu do 69º para o 70º lugar, com 942 pontos, em uma temporada abaixo do esperado.

Na última semana, a tenista ajustou o planejamento e desistiu de disputar o WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, que começou nesta segunda-feira, 30.