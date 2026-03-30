Esporte

João Fonseca cai no ranking do tênis após eliminação em Miami

Carioca de 19 anos é agora o número 40 do mundo, com 1.115 pontos, após cair na segunda rodada do Masters 1000 de Miami diante de Carlos Alcaraz

João Fonseca: o brasileiro volta à quadra no próximo domingo, no Masters 1000 de Monte Carlo (Buda Mendes/Getty Images)

João Fonseca: o brasileiro volta à quadra no próximo domingo, no Masters 1000 de Monte Carlo (Buda Mendes/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 15h15.

João Fonseca caiu uma posição no ranking mundial divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira, 30, mas segue entre os 40 melhores do mundo. O carioca agora ocupa justamente a 40ª colocação, com 1.115 pontos.

O recuo acontece após a eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, quando foi superado por Carlos Alcaraz, número 1 do esporte. Aos 19 anos, o brasileiro volta à quadra no próximo domingo, no Masters 1000 de Monte Carlo, que abre a temporada de saibro.

Apesar da queda, o cenário para as próximas semanas é favorável. Até Roland Garros, João Fonseca terá poucos pontos a defender: são apenas 30 nos torneios anteriores e 140 no total, considerando também o Grand Slam.

Após Monte Carlo, ele ainda disputa os Masters 1000 de Madri e Roma, sequência que abre espaço para uma recuperação no ranking.

A trajetória de Fonseca

Na temporada de 2026, Fonseca disputou cinco torneios: Austrália Open, ATP 250 de Buenos Aires, Rio Open (ATP 500), Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Até aqui, soma cinco vitórias e cinco derrotas.

O melhor desempenho foi em Indian Wells, quando chegou às oitavas de final e perdeu em dois tie-breaks para o italiano Jannik Sinner.

Bia Haddad também recua

No circuito feminino, Bia Haddad também perdeu uma posição. A paulista caiu do 69º para o 70º lugar, com 942 pontos, em uma temporada abaixo do esperado.

Na última semana, a tenista ajustou o planejamento e desistiu de disputar o WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, que começou nesta segunda-feira, 30.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

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