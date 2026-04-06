João Fonseca vence nº 36 do mundo na estreia em Monte Carlo

João Fonseca começou com o pé direito sua campanha no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. Atual número 40 do mundo, o brasileiro derrotou o canadense Gabriel Diallo (36º no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nesta segunda-feira, 6, em 1h25min.

Com o resultado, o carioca de 19 anos avançou à segunda rodada da tradicional competição disputada no saibro.

Na próxima fase, Fonseca terá pela frente o francês Arthur Rinderknech (27º), que surpreendeu ao eliminar o russo Karen Khachanov (14º) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2). Será o primeiro confronto entre os dois no circuito. A partida deve ser na quarta-feira, 8.

Após a vitória, o brasileiro destacou sua relação com o saibro e a importância do torneio no calendário.

“É um torneio especial, com grandes jogadores. No passado, o Rafael Nadal ganhou várias vezes, não sei exatamente quantas. Saibro é uma superfície que eu gosto muito, eu nasci no saibro. É um jogo diferente, mais calmo. É um jogo muito mental e físico. Estou trabalhando bastante e me sinto saudável para fazer bons jogos”, afirmou.

Esta é a primeira participação de Fonseca em Monte Carlo, torneio que já foi vencido duas vezes por Gustavo Kuerten, em 1999 e 2001. O último brasileiro a vencer uma partida no local havia sido Thomaz Bellucci, em 2012.

A temporada de João Fonseca

Na temporada de 2026, Fonseca disputa seu sexto torneio. Ele soma agora seis vitórias e cinco derrotas no ano, tendo como melhor resultado as oitavas de final em Indian Wells, quando perdeu em dois tie-breaks para o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking.

O calendário favorece o brasileiro nas próximas semanas. Até Roland Garros, entre 24 de maio e 7 de junho, ele defenderá apenas 30 pontos no ranking da ATP — ou 140 pontos considerando o Grand Slam. Depois de Monte Carlo, Fonseca já está confirmado nos Masters 1000 de Madri e Roma.