Elon Musk obteve uma importante vitória judicial nesta semana após um tribunal de Londres decidir a favor do X contra dois criadores de conteúdo focados em bitcoin.

Na última semana, a Alta Corte do Reino Unido proferiu sentença contra dois indivíduos acusados de utilizar contas dedicadas a bitcoin para coletar de forma fraudulenta cerca de US$ 271 mil em pagamentos de criadores.

O caso pode gerar consequências para milhares de contas de cripto monetizadas.

Como o X venceu a disputa judicial contra contas de Bitcoin

O X entrou com o processo em setembro contra Vivek Kumar Sen e Zamyang Sherpa, mirando seis perfis, incluindo @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy e @TrendingBitcoin.

De acordo com documentos judiciais, essas contas publicavam mensagens quase idênticas, em alguns casos com diferença de apenas 11 segundos. Perfis menores, segundo as alegações, impulsionavam a interação por meio de curtidas e respostas genéricas como “Bullish”.

In September, @X sued people who abused Creator Revenue Sharing by operating a network of accounts to manipulate engagement. The UK High Court has now entered a judgment against two of them. We aren't kidding around. Fraudsters worldwide: Do not mess with @X. https://t.co/P3MYzeGAui — James Burnham (@BurnhamDC) November 24, 2026

O X também descobriu perfis de pagamento supostamente interconectados, incluindo uma conta Stripe registrada em outro nome, mas vinculada à conta bancária de Sen.

Nenhum dos réus respondeu ao processo, resultando em decisão à revelia. As acusações de fraude ainda não foram analisadas em julgamento.

O X busca pelo menos 207.384 libras esterlinas em pagamentos e 75 mil libras esterlinas em despesas de investigação, além de juros e honorários advocatícios.

O que isso representa para contas de cripto e criadores de conteúdo?

A manipulação de engajamento é um fenômeno antigo no X entre perfis de cripto. O antigo programa de compartilhamento de receita do X oferecia esse incentivo financeiro.

Criadores disputavam uma parcela comum de pagamentos, que o X mais que dobrou em janeiro. O engajamento artificial poderia desviar receitas de pessoas realmente engajadas na plataforma.

Nikita Bier, ex-chefe de produto, estimou que participantes que manipulavam o programa por meio de grupos no Telegram eram responsáveis por cerca de metade dos spams em respostas.

Em agosto, ele alertou sobre um usuário que arrecadou mais de US$ 250 mil.

About half of reply spam came people gaming the rev share program in Telegram groups. Those days are now over: creators will only be rewarded for bangers that make it to Timeline. We still have a few spam vectors left to close up, but we've eliminated two big incentives this week and will continue to make progress. — Nikita Bier (@nikitabier) January 17, 2026

Em setembro, o X substituiu o programa de compartilhamento de receita pelo Original Content Rewards, excluindo interações “geradas artificialmente” e impressões “fraudulentas” dos pagamentos.

O programa agora é supervisionado por Peter Sellis, ex-Snapchat.

Para criadores de conteúdo, a decisão judicial representa um risco financeiro mais grave. Acusados de manipular engajamento podem ter contas suspensas, serem obrigados a devolver valores recebidos por anos e arcar com custos jurídicos elevados.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok