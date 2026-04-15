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João Fonseca vence Rinderknech e está nas quartas do ATP de Munique

Agora, brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre Alexander Blockx e Ben Shelton; horário ainda não foi definido

João Fonseca: brasileiro pode subir no ranking em caso de título em Munique ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

João Fonseca: brasileiro pode subir no ranking em caso de título em Munique ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08h02.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 08h16.

João Fonseca está nas quartas de final do ATP de Munique. O tenista venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Agora, o atleta irá enfrentar o vencedor do jogo entre o belga Alexander Blockx (72°) e o norte-americano número 6 do mundo Ben Shelton.

Nesta semana, o brasileiro não defende ponto; no entanto, tem bastante chance de crescer no ranking. Em caso de uma boa campanha em Munique, o tenista pode alcançar, até mesmo, a 25ª colocação. Na atualidade, o atleta ocupa a 35ª posição.

"Eu amo representar meu país, porque olha essa atmosfera. Óbvio que com respeito ao outro oponente, mas é incrível. Amo ser brasileiro. Foi um jogo muito importante. Estava super focado. Sabia que seria difícil. Ele é um ótimo jogador, sabe jogar um ótimo tênis, cheio de truques. Eu tive que me manter focado", celebrou João Fonseca após vencer o jogo.

"Tiveram games difíceis e foram importantes esses pontos decisivos hoje. Todo mundo sabe que gosto de jogar agressivamente. Eu gosto de atacar e dominar os pontos. Estava fazendo isso, devolvendo e sacando. Ele botou muita pressão, mas tentei dominar os pontos. Ganhei em sets diretos, mas foi apertado. Fiquei feliz de jogar bem nos pontos decisivos", completou o brasileiro.

Esse foi o segundo jogo entre Fonseca e Rinderknech em uma semana. Na última quarta-feira, 8, o brasileiro já havia derrotado o francês no Masters 1000 de Monte Carlo.

Fonseca é dominante e administrou bem vantagens

Sem sustos e firme no saque, João Fonseca foi dominante durante todo o jogo. O brasileiro foi firme nas devoluções e soube administrar as vantagens que teve após as quebras.

No quarto game, o brasileiro quebrou o francês após passada em dois tempos. Com isso, seguiu na vantagem e abriu para conquistar o primeiro set do jogo.

Já no segundo set, o brasileiro conseguiu a quebra no primeiro game de Rinderknech. Firme, ele confirmou o serviço na sequência, embora o francês tenha seguido pressionando o saque. Depois, o adversário chegou a ter chances de breakpoint, mas João manteve a firmeza e confirmou o set e o jogo por 6 a 2.

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