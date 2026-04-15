João Fonseca vence Rinderknech e está nas quartas do ATP de Munique

"Eu amo representar meu país, porque olha essa atmosfera. Óbvio que com respeito ao outro oponente, mas é incrível. Amo ser brasileiro. Foi um jogo muito importante. Estava super focado. Sabia que seria difícil. Ele é um ótimo jogador, sabe jogar um ótimo tênis, cheio de truques. Eu tive que me manter focado", celebrou João Fonseca após vencer o jogo.

"Tiveram games difíceis e foram importantes esses pontos decisivos hoje. Todo mundo sabe que gosto de jogar agressivamente. Eu gosto de atacar e dominar os pontos. Estava fazendo isso, devolvendo e sacando. Ele botou muita pressão, mas tentei dominar os pontos. Ganhei em sets diretos, mas foi apertado. Fiquei feliz de jogar bem nos pontos decisivos", completou o brasileiro.

Esse foi o segundo jogo entre Fonseca e Rinderknech em uma semana. Na última quarta-feira, 8, o brasileiro já havia derrotado o francês no Masters 1000 de Monte Carlo.

Fonseca é dominante e administrou bem vantagens

Sem sustos e firme no saque, João Fonseca foi dominante durante todo o jogo. O brasileiro foi firme nas devoluções e soube administrar as vantagens que teve após as quebras.

No quarto game, o brasileiro quebrou o francês após passada em dois tempos. Com isso, seguiu na vantagem e abriu para conquistar o primeiro set do jogo.

Já no segundo set, o brasileiro conseguiu a quebra no primeiro game de Rinderknech. Firme, ele confirmou o serviço na sequência, embora o francês tenha seguido pressionando o saque. Depois, o adversário chegou a ter chances de breakpoint, mas João manteve a firmeza e confirmou o set e o jogo por 6 a 2.