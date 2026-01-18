João Fonseca no Australian Open: onde assistir e horário

O brasileiro João Fonseca estreia na temporada nesta segunda-feira, em Melbourne, na Austrália. Na 1573 Arena, o tenista, 30º colocado no ranking, enfrentará o americano Eliot Spizzirri, número 89 do mundo, pelo Australian Open. A partida está prevista para as 22h40, no horário de Brasília.

Fonseca desistiu dos dois ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, realizados no início do mês, por conta de problemas na lombar. Agora, aos 19 anos, disputa um Grand Slam como cabeça de chave pela primeira vez na carreira.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+

2º duelo entre os dois

Este será o segundo confronto entre Fonseca e Spizzirri. O único duelo anterior ocorreu no qualifying do US Open de 2024, quando o americano venceu em três sets. Se avançar à segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi, número 108 do mundo, e o chinês Wu Yibing, que veio do qualificatório.

A partida desta segunda-feira será realizada após o confronto entre o chileno Cristian Garin e o italiano Luciano Darderi, marcado para as 21h (horário de Brasília).

Números 1 vencem na estreia

No domingo, o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking masculino, venceu o australiano Adam Walton, número 79 da ATP, por 6/3, 7/6 (2) e 6/2 em sua estreia no Australian Open — o único Grand Slam que ainda não conquistou. Ele enfrentará na segunda rodada o alemão Yannick Hanfmann, 81º do ranking, que derrotou o americano Zachary Svajda.

No feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, superou a francesa Tiantsoa Rajaonah, 117ª da WTA, por 6/4 e 6/1. Sua próxima adversária será a chinesa Bai Zhuoxuan, 83ª, que bateu a russa Anastasia Pavlyuchenkova na primeira rodada.

As duas partidas estão marcadas para terça-feira.