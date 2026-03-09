Esporte

João Fonseca avança em Indian Wells e enfrenta Sinner nas oitavas

Brasileiro bateu Tommy Paul e enfrentará o atual nº 2 do ranking mundial na próxima fase do torneio

João Fonseca: brasileiro enfrenta Jannik Sinner, nº 2 do mundo, nas oitavas de final em Indian Wells. (Joris Verwijst/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 06h15.

O tenista brasileiro João Fonseca avançou às oitavas de final do BNP Paribas Open e terá pela frente o atual número 2 do mundo, Jannik Sinner.

O duelo está previsto para terça-feira, 10 de março, em Indian Wells Tennis Garden, na Califórnia, com horário ainda a ser definido pela organização.

A partida marca o melhor desempenho do brasileiro em torneios da categoria ATP Masters 1000 até agora e colocará Fonseca diante de um dos principais nomes do circuito.

João Fonseca faz melhor campanha em Masters 1000

Fonseca garantiu a vaga nas oitavas após vencer o americano Tommy Paul com autoridade, por 6/2 e 6/3.

O resultado representou a melhor campanha do brasileiro em um torneio Masters 1000 até o momento. A vitória também reforça o bom momento do jovem tenista no circuito, ao superar um adversário que costuma figurar entre os principais nomes do ranking.

Do outro lado da chave, Sinner avançou ao derrotar o canadense Denis Shapovalov e chega às oitavas como favorito do quadrante, ocupando atualmente a segunda posição do ranking mundial.

Confronto inédito contra Jannik Sinner

O duelo será o primeiro encontro entre Fonseca e Sinner em um torneio da série Masters 1000, considerado um dos níveis mais importantes do circuito masculino, abaixo apenas dos Grand Slams.

A partida também representa um marco na carreira do brasileiro, que passa a enfrentar um dos principais jogadores da atual geração em uma fase decisiva do torneio.

Quando será o jogo entre João Fonseca x Jannik Sinner

O confronto entre João Fonseca x Jannik Sinner está programado para terça-feira, 10 de março, em Indian Wells.

O horário ainda não foi divulgado. A organização do torneio costuma publicar a ordem de jogos (order of play) apenas na véspera, com partidas distribuídas entre sessões diurnas e noturnas.

Em rodadas anteriores do torneio, jogos de simples masculinos foram disputados entre o fim da tarde e a noite no horário local da Califórnia, o que normalmente corresponde ao fim da noite ou madrugada no horário de Brasília.

Onde assistir João Fonseca x Jannik Sinner

Ainda não há confirmação oficial específica para a transmissão da partida, mas os direitos de exibição dos principais torneios Masters 1000 no Brasil têm sido compartilhados por ESPN, Disney+ e Tennis TV nas últimas temporadas.

A tendência é que o confronto esteja disponível ao vivo em canais ESPN na TV paga, no streaming Disney+ (plano com esportes) e também no Tennis TV, plataforma oficial da ATP.

A confirmação da transmissão deve aparecer na programação das emissoras e no site oficial do torneio na véspera da partida.

