Por que João Fonseca só estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid

João Fonseca estreia no Madrid Open nesta sexta-feira, 24. O brasileiro terá como adversário o croata Marin Cilic. Essa será a segunda rodada do torneio que acontece na capital espanhola.

Por ser um dos cabeças de chave da competição, após desistência de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, o atleta de 19 anos inicia o torneio apenas na segunda rodada.

No entanto, ainda há a dúvida sobre o motivo de o atleta não disputar a primeira rodada. Isso acontece devido ao conceito de "bye" no tênis.

O que significa o 'bye' no tênis?

Em grandes torneios, como o Madrid Open, alguns tenistas folgam na rodada inicial. Isso acontece para equilibrar o número de participantes e também fechar as chaves de mata-mata.

Os tenistas mais bem ranqueados ganham a classificação para a segunda fase de maneira automática. João Fonseca, 31º do ranking, garantiu a vaga após a desistência de Djokovic e Alcaraz. O brasileiro foi escolhido como cabeça de chave número 27 da competição.

O torneio conta com 32 cabeças de chave ao todo, que entraram na segunda rodada. O adversário de João, Marin Cilic, se classificou na primeira rodada após vencer o belga Zizou Bergs.

O Open de Madrid ainda conta com nomes importantes do tênis, como Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Ben Shelton, que eliminou Fonseca nas quartas do Master de Munique.