Aos 19 anos, João Fonseca acumula mais de US$ 3 milhões em prêmios

João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 20, sua chave para o Masters 1000 de Madri, na Espanha. O atleta estreia na segunda rodada e, nas quartas de final, pode enfrentar Jannik Sinner, o atual número 1 do mundo.

Aos 19 anos, já atingiu o 24º posto do ranking mundial e mantém presença entre os 50 melhores do mundo, na 31º posição.

O tenista brasileiro é a grande esperança do país desde Guga. Fonseca começou no tênis aos quatro anos de idade e se profissionalizou em 2023. Antes da carreira profissional, alcançou o posto de número 1 do mundo juvenil.

Qual é a fortuna de Fonseca?

Segundo o site oficial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o total de ganhos de João Fonseca em torneios chega a US$ 3.233.646, considerando disputas de simples e duplas. Na temporada atual, o brasileiro soma US$ 554.960 em prêmios, sem títulos conquistados no período.

Ao longo da carreira, Fonseca conquistou dois títulos de simples e um título de duplas, resultados que contribuem diretamente para o volume financeiro acumulado.

Vitórias, ranking e desempenho

Na temporada atual, Fonseca registra uma campanha de 10 vitórias e sete derrotas, com evolução de quatro posições no ranking. No recorte de carreira, o brasileiro soma 48 vitórias e 31 derrotas em simples, com aproveitamento consistente em torneios da ATP.

Em duplas, os números são mais reduzidos, com quatro vitórias, cinco derrotas e um título.

Entre os principais resultados em Grand Slam, o tenista alcançou a terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon, além de campanhas até a segunda rodada no Australian Open e US Open.