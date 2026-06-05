Como músicos estão usando IA para recuperar a voz de cantores mortos

A recriação digital de vozes históricas reacende debates sobre tecnologia, legado artístico e direitos de imagem (Wikimeia Commons/Wikimedia Commons)
Redação Exame
Publicado em 5 de junho de 2026 às 05h17.
A inteligência artificial está mudando a forma como o público se relaciona com artistas que já morreram. Nos últimos anos, vozes de nomes históricos da música voltaram a ser ouvidas em gravações inéditas, campanhas publicitárias e projetos audiovisuais graças a tecnologias capazes de reproduzir timbres, entonações e características vocais a partir de registros antigos.
Os resultados chamam atenção pela semelhança com as gravações originais, mas também reacendem uma discussão que vai além da tecnologia: até que ponto é possível recriar a presença artística de alguém que não está mais vivo?
Um dos exemplos mais conhecidos é o de Elvis Presley. Empresas de tecnologia e entretenimento vêm utilizando recursos digitais para reconstruir performances do artista, combinando imagens, áudio e inteligência artificial para aproximar novas gerações de sua obra.
Outro caso de destaque envolve a soprano Maria Callas. Em projetos divulgados nos últimos anos, tecnologias de processamento de áudio foram utilizadas para reproduzir características de sua voz a partir de gravações históricas.
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objetivo era permitir que o público tivesse contato com interpretações de obras que não chegaram a ser registradas oficialmente pela cantora.
No Brasil, a discussão ganhou força com a participação digital de Elis Regina em uma campanha publicitária ao lado de sua filha, Maria Rita.
Embora o projeto tenha utilizado diferentes recursos de computação gráfica e efeitos digitais, o caso se tornou um dos exemplos mais conhecidos do uso de tecnologia para recriar artistas que já morreram.
Em linhas gerais, os sistemas analisam centenas ou milhares de registros sonoros para identificar padrões da voz original. A partir desse treinamento, a tecnologia consegue reproduzir características como timbre, ritmo, pronúncia e entonação.
O resultado não é uma gravação "recuperada", mas uma nova construção digital baseada em materiais previamente existentes. Quanto maior o volume e a qualidade dos registros utilizados, mais convincente tende a ser a reprodução.
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A evolução dessas ferramentas criou um debate que envolve diferentes visões.
Parte dos fãs vê a tecnologia como uma forma de preservar e divulgar o legado de artistas históricos. Para esse grupo, a possibilidade de ouvir novas interpretações ou assistir a performances reconstruídas permite que a obra continue alcançando novas audiências.
Já alguns críticos argumentam que existe uma diferença entre preservar um acervo e produzir conteúdo inédito em nome de alguém que não pode aprová-lo. Nessa visão, a tecnologia pode criar situações em que a vontade artística original deixa de ser conhecida.
Os herdeiros também ocupam posição central nessa discussão. Em muitos casos, são eles que autorizam ou participam diretamente dos projetos. Ainda assim, a autorização legal nem sempre encerra o debate sobre os limites éticos da recriação digital.
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À medida que os sistemas de inteligência artificial se tornam mais sofisticados, a tendência é que recriações vocais se tornem cada vez mais frequentes na indústria musical. O avanço tecnológico já permite resultados que, para muitos ouvintes, são difíceis de distinguir de gravações autênticas.
Mais do que uma questão técnica, o tema passou a envolver memória, propriedade intelectual e legado artístico. E, embora ainda não exista consenso sobre onde estão os limites dessa prática, uma coisa parece certa: a inteligência artificial está mudando a relação entre o público e as vozes que marcaram a história da música.