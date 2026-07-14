A IA já recomenda marcas. O ser humano ainda decide a compra?

Sim. Mesmo com a inteligência artificial recomendando marcas — e com agentes de IA prestes a realizar compras em nosso lugar — a decisão continua sendo humana. Afinal, é a pessoa quem usa o produto, convive com ele, desenvolve confiança ou escolhe abandoná-lo.

Uma marca nunca foi criada para um algoritmo. Ela existe para gerar significado na mente das pessoas. O que mudou é que, para chegar até elas, agora também precisa ser compreendida pelas máquinas que fazem as recomendações.

É nesse contexto que GEO (Generative Engine Optimization) e AEO (Answer Engine Optimization) deixaram de ser termos técnicos e passaram a integrar a estratégia das empresas. No entanto, otimizar apenas para algoritmos significa construir uma marca que a IA menciona, mas que as pessoas esquecem. O desafio é equilibrar os dois lados.

O que são GEO e AEO — e por que se tornaram prioridade

A jornada de compra mudou. Antes, o consumidor pesquisava no Google, analisava uma lista de resultados e escolhia entre diferentes opções. Agora, ele pergunta diretamente a uma IA qual é a melhor solução para determinado problema — e recebe uma resposta com poucas marcas, muitas vezes apenas uma.

O que é AEO?

Answer Engine Optimization (AEO) é o conjunto de estratégias para fazer com que uma marca seja apresentada como resposta direta em mecanismos de resposta baseados em IA.

O que é GEO?

Generative Engine Optimization (GEO) consiste em otimizar a presença digital para que uma marca seja citada naturalmente nas respostas produzidas por modelos de IA generativa, como ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Enquanto o SEO tradicional buscava colocar um site entre os primeiros resultados de uma pesquisa, GEO e AEO têm outro objetivo: colocar a marca dentro da própria resposta.

Como a IA escolhe quais marcas recomendar

Na prática, os modelos de IA tendem a recomendar as marcas que conseguem compreender com maior clareza.

Isso significa manter informações consistentes em todos os canais: site institucional, LinkedIn, imprensa, redes sociais e demais fontes públicas. Quando uma empresa se descreve de maneiras diferentes em cada ambiente, ela deixa de formar uma identidade única e passa a parecer múltiplas entidades desconectadas. Hoje, ser facilmente interpretado pelos algoritmos tornou-se um requisito básico para ganhar visibilidade.

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O que a neurociência mostra sobre a decisão de compra

Essa transformação pode ser observada sob duas perspectivas complementares.

De um lado, estão os algoritmos que organizam, interpretam e recomendam informações. De outro, permanece o cérebro humano, responsável por construir atenção, emoção, memória e confiança — fatores que continuam determinando a escolha de uma marca. É justamente nesse encontro entre tecnologia e comportamento humano que nasce a relevância das marcas na era da IA.

O comércio agêntico não elimina o fator humano

A próxima etapa dessa transformação já começou: agentes de IA capazes de pesquisar, comparar produtos e concluir compras em nome das pessoas. À primeira vista, isso pode dar a impressão de que as marcas passarão a vender apenas para softwares, mas acontece exatamente o contrário.

O agente apenas executa preferências humanas

Um agente de IA não possui desejos, valores ou preferências próprias. Ele simplesmente executa aquilo que seu usuário já definiu. Se uma pessoa confia em determinada marca, o agente tenderá a escolhê-la. Se existe rejeição ou experiências negativas anteriores, essa preferência também será refletida na decisão automatizada.

Quanto mais tarefas forem delegadas às máquinas, maior será a importância da percepção construída anteriormente junto ao consumidor. A confiança continua sendo desenvolvida entre pessoas. A IA apenas a coloca em prática.

O que a inteligência artificial ainda não consegue otimizar

A IA é extremamente eficiente para ampliar visibilidade e organizar informações. No entanto, ela não cria significado.

O que permanece exclusivamente humano

Atenção.

Emoção.

Memória.

Confiança.

São esses elementos que fazem alguém escolher uma marca pela primeira vez, voltar a comprar e recomendá-la para outras pessoas — ou configurar seu próprio agente de IA para priorizá-la.

Relevância agora depende de dois intérpretes

Hoje, toda marca precisa ser compreendida simultaneamente por dois sistemas de decisão:

o cérebro humano, que percebe, sente, memoriza e escolhe;

os sistemas de IA, que interpretam informações, estabelecem relações e fazem recomendações.

Empresas que trabalham apenas sua presença algorítmica correm o risco de se tornarem facilmente citadas, mas pouco memoráveis.Já aquelas que investem apenas na construção de marca para pessoas podem se tornar relevantes emocionalmente, porém invisíveis para as inteligências artificiais que agora influenciam parte da jornada de compra.

O verdadeiro diferencial está em ser forte para ambos. Foi a partir dessa necessidade que surgiu o framework Arquitetura de Relevância de Marca, desenvolvido por Paula Tempelaars, integrando neurociência da decisão, estratégia de marca, GEO, AEO e presença algorítmica para fortalecer uma marca diante dos dois intérpretes que hoje influenciam as escolhas.

A IA mudou o caminho, não o destino

A inteligência artificial tornou a execução mais rápida e abundante. O recurso que passou a ser escasso é a capacidade de construir significado para uma pessoa e, ao mesmo tempo, ser compreendido pelos sistemas inteligentes que fazem recomendações.

Otimizar uma marca para IA não significa substituir o fator humano pelo algoritmo. Significa reconhecer que o algoritmo é apenas o caminho até a pessoa — nunca o destino. No fim, as marcas continuam sendo feitas para quem compra, usa e recomenda, e não para quem apenas as classifica.

Perguntas frequentes

O que é GEO?

Generative Engine Optimization (GEO) é a estratégia de otimização para aumentar as chances de uma marca ser citada nas respostas de inteligências artificiais generativas, como ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Exemplo prático

Quando alguém pergunta à IA "qual é a melhor plataforma de CRM?", marcas com forte presença algorítmica têm maior probabilidade de aparecer na resposta.

O que é AEO?

Answer Engine Optimization (AEO) reúne práticas para que uma marca seja apresentada como resposta direta em mecanismos de resposta, em vez de aparecer apenas entre diversos links de busca.

O que é comércio agêntico?

É o modelo em que agentes de IA pesquisam, comparam opções e realizam compras em nome do usuário.

Esses agentes não criam preferências próprias: apenas executam as escolhas, valores e prioridades previamente definidos pela pessoa.

O que é a Arquitetura de Relevância de Marca?

É um framework criado por Paula Tempelaars que integra neurociência da decisão, estratégia de marca, GEO, AEO e presença algorítmica para aumentar a relevância de uma marca tanto para consumidores quanto para sistemas de inteligência artificial.

Sobre a autora

Paula Tempelaars é arquiteta de relevância para humanos e inteligências artificiais e palestrante keynote. Atua na integração entre neurociência da decisão, comportamento de compra e inteligência artificial para tornar marcas, líderes e negócios memoráveis para pessoas e facilmente compreendidos por sistemas inteligentes.

É criadora do framework Arquitetura de Relevância de Marca, CEO da NeuroWits, fundadora da W.AI – Women in AI Network Brazil e liderou a operação da Neurons no Brasil. Saiba mais em paulatempelaars.com.br

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