França x Espanha: quem vai ganhar a semifinal da Copa hoje? Veja a previsão da FGV

A semifinal entre França e Espanha nesta terça-feira, 14, coloca frente a frente duas das principais seleções da Copa do Mundo de 2026. Apesar do equilíbrio esperado para o confronto, um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta um leve favoritismo da equipe espanhola para avançar à decisão.

Espanha aparece como favorita nas simulações

De acordo com o modelo matemático da FGV, o placar mais provável para a partida é uma vitória da Espanha por 1 a 0, resultado que aparece em 14,2% das simulações realizadas.

A projeção, no entanto, mostra uma disputa bastante equilibrada, sem ampla vantagem para nenhum dos lados.

Quais são os placares mais prováveis?

Além do triunfo espanhol por 1 a 0, outros dois resultados aparecem entre os cenários mais recorrentes nas simulações da FGV.

O empate por 0 a 0 surge com 13% de probabilidade, enquanto uma vitória da França por 1 a 0 foi registrada em 12% dos casos analisados.

Os números indicam que a semifinal deve ser decidida por margem mínima e reforçam o equilíbrio entre duas seleções que chegam embaladas à reta final do Mundial.

França e Espanha disputam vaga na final

O vencedor do confronto garante presença na final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada nesta terça-feira, 14, às 16h, horário de Brasília, reunindo duas candidatas ao título em busca da primeira vaga na decisão do torneio.