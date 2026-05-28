Irlanda x Catar: horário, onde assistir e cenário do amistoso

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 28, em Dublin, em amistoso internacional

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS - 14 DE MAIO DE 2026: A taça da Copa do Mundo de 2026 é exibida no palco durante o anúncio do show do intervalo do Mundial, realizado no painel da Global Citizen e FIFA no evento Global Citizen NOW, em Nova York. (Foto: Charly Triballeau / AFP via Getty Images) (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06h00.

Irlanda e Catar se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 15h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, em amistoso internacional.

Irlanda chega embalada

A seleção da Irlanda venceu três dos últimos cinco jogos disputados. Na partida mais recente, goleou Granada por 5 a 0 em amistoso internacional.

Antes disso, empatou sem gols com a Macedônia do Norte, empatou por 2 a 2 com a República Tcheca nas Eliminatórias Europeias, venceu a Hungria por 3 a 2 e bateu Portugal por 2 a 0.

Catar tenta recuperação

O Catar venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Zimbábue, em amistoso internacional.

A equipe também venceu os Emirados Árabes por 2 a 1 nas Eliminatórias Asiáticas, empatou com Omã por 0 a 0 e com Bahrein por 2 a 2, além de perder para a Rússia por 4 a 1.

Retrospecto favorece os irlandeses

As seleções se enfrentaram duas vezes recentemente em amistosos internacionais. Em 2021, a Irlanda venceu o Catar por 4 a 0. No mesmo ano, as equipes também empataram por 1 a 1.

Onde assistir Irlanda x Catar ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv.

Que horas é o jogo Irlanda x Catar hoje?

O confronto acontece às 15h45 (de Brasília).

Mais na Exame

