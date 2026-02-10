Esporte

Brasil estreia hoje nas Olimpíadas de Inverno; veja horário e onde assistir

A equipe brasileira estreou na manhã desta terça-feira, 10, com o Esqui Cross-Country

Lucas Pinheiro, da delegação brasileira: atleta é esperança de medalha para o Brasil (Andreas Rentz/Getty Images)

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08h42.

O Brasil fez sua estreia oficial nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 na madrugada desta terça-feira, 10, abrindo a participação do país com o esqui cross-country. A competição marcou o início da campanha brasileira nos Jogos.

A estreia veio no sprint clássico, com provas classificatórias feminina e masculina. Bruna Moura e Eduarda Ribera foram as primeiras brasileiras a competir, às 5h15 (horário de Brasília), no percurso de 1,5 km. Ribera terminou na 73ª colocação, com o tempo de 4min17s05, enquanto Bruna ficou em 76º, com 4min22s07. Apenas as 30 melhores avançaram às quartas de final.

Na sequência, às 5h55, Manex Silva disputou a classificatória masculina. Com o tempo de 3min25s48, o brasileiro terminou na 48ª posição, resultado que representou o melhor desempenho do país na prova até agora. Ao todo, 89 atletas participaram da fase classificatória.

Apesar das eliminações, o dia foi considerado histórico. Manex conquistou um inédito top 50 para o Brasil no sprint masculino, enquanto Ribera foi a melhor sul-americana da prova feminina. Bruna Moura, estreante em Jogos Olímpicos de Inverno, voltou a competir em alto nível após um grave acidente sofrido em 2022, que a afastou das pistas por mais de um ano.

Os três atletas ainda têm novas provas pela frente em Milão-Cortina. Na quinta-feira, Bruna Moura e Eduarda Ribera disputam os 10 km no estilo livre feminino. Já Manex Silva volta à pista na sexta-feira, na prova masculina da mesma distância.

Na quarta-feira, 11, o país volta às pistas com a classificação masculina do snowboard halfpipe, às 15h30, modalidade que recoloca o Brasil em evidência nos esportes de neve.

Os nomes que representam o Brasil são: 

  • Lucas Pinheiro Braathen, esqui alpino;
  • Nicole Silveira, skeleton;
  • Patrick Burgener, snowboard;
  • Augustinho Teixeira, snowboard;
  • Edson Bindilatti, bobsled;
  • Davidson de Souza, bobsled;
  • Rafael Souza, bobsled;
  • Luís Bacca, bobsled;
  • Gustavo Ferreira; bobsled;
  • Christian Oliveira Soevik, esqui alpino;
  • Givovanni Ongaro, esqui alpino;
  • Manex Silva, esqui cross-country;
  • Eduarda Ribera, esqui cross-country;
  • Bruna Moura, esqui cross-country.

Programação completa do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Terça-feira: 10/02

  • 05h15 —  Esqui Cross-Country: sprint feminino;
  • 05h55 —  Esqui Cross-Country: sprint masculino;

Quarta-feira: 11/02

  • 15h30 —  Snowboard Halfpipe: classificação masculina;

 Quinta-feira: 12/02

  • 09h00 —  Esqui Cross-Country: 10 km feminino;

Sexta-feira: 13/02

  • 07h45 — Esqui Cross-Country: 10 km masculino;
  • 12h00 — Skeleton: descidas 1 e 2 (feminino);
  • 15h30 — Snowboard Halfpipe.

Sábado: 14/02

  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom gigante masculino;
  • 14h00 — Skeleton: descidas 3 e 4 (feminino);

Segunda-feira: 16/02

  • 06h00 —  Bobsled 2-man: descidas 1 e 2;
  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom masculino.

Terça-feira: 17/02

  • 15h00 —  Bobsled 2-man: descidas 3 e 4;

Quarta-feira: 18/02

  • 05h45 — Esqui Cross-Country: sprint por equipes (feminino);
  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom feminino.

Sábado: 21/02

  • 06h00: Bobsled 4-man: descidas 1 e 2.

Domingo: 22/02

  • 06h00 — Bobsled 4-man: descidas 3 e 4.

Confira a agenda das Olimpíadas de Inverno desta terça-feira:

Esqui cross-country

  • Horário: 5h15
  • Prova: Velocidade individual (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 5h55
  • Prova: Velocidade individual (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui alpino (feminino)

  • Horário: 6h30
  • Prova: Combinado por equipes — Downhill
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 6h30
  • Prova: 500m (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 7h10
  • Prova: 1000m (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 7h15
  • Prova: Moguls (classificatórias) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 7h59
  • Prova: Revezamento por equipes (quartas de final) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 7h45
  • Prova: Velocidade individual (quartas de final) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 8h34
  • Prova: Revezamento por equipes (semifinal) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h15
  • Prova: Velocidade individual (quartas de final) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 8h30
  • Prova: Slopestyle (final) — masculino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 8h10
  • Jogo: Japão x Suécia (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h45
  • Prova: Velocidade individual (semifinal) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 8h57
  • Prova: Velocidade individual (semifinal) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação de velocidade em pista curta

  • Horário: 9h03
  • Prova: Revezamento por equipes (final) — misto — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 9h13
  • Prova: Velocidade individual (final) — feminino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 9h25
  • Prova: Velocidade individual (final) — masculino — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Biatlo

  • Horário: 9h30
  • Prova: Individual 20 km (final) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui alpino (feminino)

  • Horário: 10h00
  • Prova: Combinado por equipes — Slalom/Final — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Curling (duplas mistas)

  • Horário: 10h05
  • Jogo: Grã-Bretanha x Itália (disputa do bronze) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 10h15
  • Prova: Moguls (classificatórias) — feminino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 12h40
  • Jogo: Itália x Alemanha (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Luge (feminino)

  • Horário: 13h00
  • Prova: Individual (terceira descida)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Curling (duplas mistas)

  • Horário: 14h05
  • Jogo: Suécia x Estados Unidos (final) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Patinação artística

  • Horário: 14h30
  • Prova: Individual (programa curto) — masculino
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Luge (feminino)

  • Horário: 14h34
  • Prova: Individual (quarta descida/final) — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Salto com esqui

  • Horário: 14h45
  • Prova: Pista normal por equipes (classificatórias) — misto
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Salto com esqui

  • Horário: 16h00
  • Prova: Pista normal por equipes (final) — misto — tem medalha
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 16h10
  • Jogo: Canadá x Estados Unidos (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Hóquei no gelo (feminino)

  • Horário: 17h10
  • Jogo: Finlândia x Suíça (primeira fase)
  • Onde assistir: SporTV, Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV
