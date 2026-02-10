Brasil estreia hoje nas Olimpíadas de Inverno; veja horário e onde assistir

O Brasil fez sua estreia oficial nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 na madrugada desta terça-feira, 10, abrindo a participação do país com o esqui cross-country. A competição marcou o início da campanha brasileira nos Jogos.
A estreia veio no sprint clássico, com provas classificatórias feminina e masculina. Bruna Moura e Eduarda Ribera foram as primeiras brasileiras a competir, às 5h15 (horário de Brasília), no percurso de 1,5 km. Ribera terminou na 73ª colocação, com o tempo de 4min17s05, enquanto Bruna ficou em 76º, com 4min22s07. Apenas as 30 melhores avançaram às quartas de final.
Na sequência, às 5h55, Manex Silva disputou a classificatória masculina. Com o tempo de 3min25s48, o brasileiro terminou na 48ª posição, resultado que representou o melhor desempenho do país na prova até agora. Ao todo, 89 atletas participaram da fase classificatória.
Apesar das eliminações, o dia foi considerado histórico. Manex conquistou um inédito top 50 para o Brasil no sprint masculino, enquanto Ribera foi a melhor sul-americana da prova feminina. Bruna Moura, estreante em Jogos Olímpicos de Inverno, voltou a competir em alto nível após um grave acidente sofrido em 2022, que a afastou das pistas por mais de um ano.
Os três atletas ainda têm novas provas pela frente em Milão-Cortina. Na quinta-feira, Bruna Moura e Eduarda Ribera disputam os 10 km no estilo livre feminino. Já Manex Silva volta à pista na sexta-feira, na prova masculina da mesma distância.
Na quarta-feira, 11, o país volta às pistas com a classificação masculina do snowboard halfpipe, às 15h30, modalidade que recoloca o Brasil em evidência nos esportes de neve.
Os nomes que representam o Brasil são:
- Lucas Pinheiro Braathen, esqui alpino;
- Nicole Silveira, skeleton;
- Patrick Burgener, snowboard;
- Augustinho Teixeira, snowboard;
- Edson Bindilatti, bobsled;
- Davidson de Souza, bobsled;
- Rafael Souza, bobsled;
- Luís Bacca, bobsled;
- Gustavo Ferreira; bobsled;
- Christian Oliveira Soevik, esqui alpino;
- Givovanni Ongaro, esqui alpino;
- Manex Silva, esqui cross-country;
- Eduarda Ribera, esqui cross-country;
- Bruna Moura, esqui cross-country.
Programação completa do Brasil nas Olimpíadas de Inverno
Terça-feira: 10/02
- 05h15 — Esqui Cross-Country: sprint feminino;
- 05h55 — Esqui Cross-Country: sprint masculino;
Quarta-feira: 11/02
- 15h30 — Snowboard Halfpipe: classificação masculina;
Quinta-feira: 12/02
- 09h00 — Esqui Cross-Country: 10 km feminino;
Sexta-feira: 13/02
- 07h45 — Esqui Cross-Country: 10 km masculino;
- 12h00 — Skeleton: descidas 1 e 2 (feminino);
- 15h30 — Snowboard Halfpipe.
Sábado: 14/02
- 06h00 — Esqui Alpino: slalom gigante masculino;
- 14h00 — Skeleton: descidas 3 e 4 (feminino);
Segunda-feira: 16/02
- 06h00 — Bobsled 2-man: descidas 1 e 2;
- 06h00 — Esqui Alpino: slalom masculino.
Terça-feira: 17/02
- 15h00 — Bobsled 2-man: descidas 3 e 4;
Quarta-feira: 18/02
- 05h45 — Esqui Cross-Country: sprint por equipes (feminino);
- 06h00 — Esqui Alpino: slalom feminino.
Sábado: 21/02
- 06h00: Bobsled 4-man: descidas 1 e 2.
Domingo: 22/02
- 06h00 — Bobsled 4-man: descidas 3 e 4.
