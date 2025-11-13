Esporte

Irlanda x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Partida entre Irlanda e Portugal é válida pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h47.

Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45, no Aviva Stadium, em Dublin. O duelo é válido pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão ao vivo no Sportv.

A Irlanda chega para o confronto após vitória por 1 a 0 sobre a Armênia, mas ocupa apenas a terceira colocação do grupo, com 4 pontos, e precisa vencer para manter vivo o sonho de classificação para a Copa. Em caso de derrota, a seleção irlandesa dependerá de um tropeço da Hungria contra a Armênia.

Já Portugal, líder do Grupo F com 10 pontos, busca garantir a vaga para o Mundial com uma vitória. A equipe lusitana está invicta nas Eliminatórias, com 4 vitórias e 1 empate.

Onde assistir ao vivo o jogo Irlanda x Portugal hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta quinta-feira, às 16h45, entre Irlanda e Portugal terá transmissão ao vivo no Sportv.

Como assistir online o jogo Irlanda x Portugal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através dos sinais do Sportv.

Prováveis escalações:

Irlanda (Técnico: Heimir Hallgrímsson)

Kelleher; Coleman, O'Brien, Collins, O'Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene.

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Costa; Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo.

 

