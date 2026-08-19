Quem é Nick Kyrgios, o ‘bad boy’ do tênis suspenso após teste positivo para cocaína

Nick Kyrgios é um dos assuntos mais comentados do mundo do esporte no momento, e o motivo, segundo ele próprio, é um dos maiores erros de sua carreira. O australiano de 31 anos foi suspenso provisoriamente após testar positivo para um metabólito da cocaína e anunciou que ficará afastado da vida pública por 28 dias.

O teste foi realizado em 22 de junho, durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha. Um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) confirmou em 17 de julho a presença de benzoilecgonina, metabólito da cocaína. A suspensão começou em 4 de agosto.

Kyrgios assumiu a responsabilidade

Em uma publicação nas redes sociais, o tenista reconheceu o resultado e classificou o uso da substância como um “erro enorme”. Ele pediu desculpas aos fãs, à família, aos patrocinadores e aos jovens que o acompanham.

Ele contextualizou o episódio ao falar sobre o período de lesões e as dificuldades com o momento atual da carreira. “Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar um pouco o momento que tenho vivido. Os últimos dois anos e meio de lesões cobraram um preço alto de mim, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não tem sido capaz de fazer o que minha mente espera, e lidar com o fato de estar perto do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que eu jamais imaginei”, disse.

Em 2026, disputou apenas quatro partidas de simples antes da suspensão. Em junho, Kyrgios havia retornado ao circuito em Stuttgart e conquistado sua primeira vitória em uma partida de grama desde Wimbledon 2022.

Nick Kyrgios se pronuncia nas redes sociais após suspensão por doping

Kyrgios também afirmou que decidiu não recorrer da suspensão. Durante o período de afastamento, pretende se concentrar na recuperação pessoal e refletir sobre os acontecimentos recentes.

A punição provisória impede o australiano de participar de competições e eventos oficiais ligados ao circuito profissional enquanto o caso é analisado. A duração definitiva da suspensão ainda será determinada.

A ascensão de Nick Kyrgios no tênis

Nick Kyrgios nasceu em Canberra, na Austrália, em 27 de abril de 1995. Filho de pai grego e mãe malaia, começou a jogar tênis aos seis anos e rapidamente chamou atenção pelo estilo agressivo, pelo saque potente e pelo comportamento provocador dentro das quadras.

O australiano chegou ao topo do ranking juvenil e alcançou a 13ª posição do ranking mundial profissional em outubro de 2016, sua melhor marca na carreira. Também conquistou sete títulos de simples no circuito da ATP.

Rivalizou com Nadal e Djokovic

Kyrgios ganhou projeção internacional em Wimbledon 2014. Aos 19 anos e ocupando apenas a 144ª posição do ranking, derrotou Rafael Nadal na quarta rodada do torneio.

A vitória foi um dos primeiros grandes sinais de seu potencial. O australiano avançou até as quartas de final e passou a ser tratado como uma das principais promessas de sua geração.

Anos depois, construiu outra rivalidade marcante com Novak Djokovic. Kyrgios venceu o sérvio nas duas primeiras partidas entre eles, em Acapulco e Indian Wells, antes de perder a final de Wimbledon de 2022.

A temporada que mudou sua carreira

A temporada de 2022 foi a melhor da carreira de Kyrgios. Ele conquistou o título de duplas do Australian Open ao lado de Thanasi Kokkinakis e chegou à final de simples de Wimbledon, seu único Grand Slam disputado em uma decisão.

Na campanha em Londres, venceu nomes como Cristian Garín e Filip Krajinović antes de enfrentar Djokovic na final. O sérvio venceu por 4 sets a 1 e ficou com o título.

Naquele mesmo ano, Kyrgios conquistou seu sétimo título de simples, em Washington, e terminou a temporada com 37 vitórias em simples e 24 em duplas.

O lado mais polêmico do atleta

Desde sua ascensão ao circuito profissional, Nick Kyrgios chamou atenção tanto pelo nível de seu tênis quanto pela personalidade explosiva. O australiano ficou conhecido por discutir com árbitros, provocar adversários, reclamar de decisões e protagonizar episódios de comportamento considerado antidesportivo.

Um dos casos mais marcantes aconteceu em 2019, quando Kyrgios recebeu uma multa de US$ 113 mil após uma partida em Cincinnati. A ATP abriu uma investigação e concluiu que o jogador havia apresentado um padrão de comportamento envolvendo abuso verbal contra árbitros e espectadores. Como punição adicional, recebeu uma multa de US$ 25 mil e uma suspensão de 16 semanas, que ficaram condicionadas ao cumprimento de regras durante um período de seis meses.

A personalidade de Kyrgios também apareceu em partidas contra alguns dos maiores nomes da história do esporte. Contra Rafael Nadal, por exemplo, utilizou o saque por baixo em Wimbledon de 2019, uma jogada legal, mas pouco convencional, que ajudou a alimentar sua imagem de jogador disposto a quebrar padrões para surpreender o adversário.

Essa imprevisibilidade, porém, também se tornou parte de seu apelo. Em um artigo publicado pela própria ATP, Kyrgios foi mencionado como um dos grandes entertainers do tênis, que destacou sua combinação de potência, golpes pouco convencionais e interação com o público, enfatizando uma partida pelo título de Washington, em 2019, em que o atleta perguntou a um torcedor para qual lado deveria sacar em um match point e seguiu a sugestão.

O interesse em torno de sua personalidade cresceu ainda mais quando Kyrgios passou a expor aspectos de sua vida fora das quadras. A série documental "Break Point", da Netflix, mostrou episódios relacionados às dificuldades emocionais enfrentadas pelo tenista durante Wimbledon em 2019. Naquele período, ele chegou a passar um tempo em uma clínica psiquiátrica em Londres.