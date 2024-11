Internacional vira líder do segundo turno e vê retomada após trágicas enchentes

O Internacional chegou aos 16 jogos de invencibilidade após vencer o Red Bull Bragantino e assumiu a liderança do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos — 3 a mais que o Palmeiras e 7 a mais que Botafogo e Fortaleza. O clube está na 3a posição geral da tabela, com 65 pontos, cinco atrás de Palmeiras e Botafogo, e ainda sonha com a taça. Se comparado com seu rival Grêmio, a diferença é de 25 pontos.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Vasco, na penúltima rodada, o técnico Roger Machado, que vem fazendo trabalho brilhante, não descartou brigar pelo título. Motivos não faltam, é verdade, já que três dos quatro adversários que ainda restam são concorrentes diretos na briga, o que, em caso de vitória, pode encurtar a distância.

"Matematicamente ainda é possível. A diferença diminuiu, mas precisamos fazer nossa parte. Propus aos atletas fazer nossa parte. O objetivo foi atingir o mais rápido os pontos a Libertadores e ter chances de brigar pelo título. Não é proibido sonhar. Trabalhamos com os pés no chão. A cada boa atuação solidificamos o trabalho e colocamos pressão em quem está à frente", afirmou.

Agora, o Colorado sai para enfrentar o Flamengo, volta ao Beira Rio para encarar o Botafogo, e finaliza a competição fora de casa contra o Fortaleza.

Mas a maior vitória do Internacional, além de confirmar vaga à Copa Libertadores de 2025, depois de ficar a quatro pontos da zona do rebaixamento, vem do trabalho de reestruturação após as trágicas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio dese ano.

Longe de casa

O clube ficou 70 dias sem jogar em sua casa, o Beira Rio, e quase 120 dias sem treinar em seu centro de treinamento, o Parque Gigante. Ambos ficaram semanas debaixo d'água, e neste período, o Inter se viu obrigado a atuar em 11 jogos por nove cidades distintas desde a retomada. Para treinar, fez seguidas hospedagens em Itu, interior de São Paulo, e utilizou a estrutura do Alvorada, local onde estão alojadas as categorias de base, para as atividades diárias.

O presidente Alessandro Barcellos afirma que o impacto das enchentes representou uma perda financeira significativa, com estimativas que chegam a 90 milhões de reais, considerando danos patrimoniais, perda de sócios e aumento dos custos operacionais. “Estamos comprometidos em assegurar a sustentabilidade financeira do Internacional, superando os desafios e construindo um futuro sólido,” disse.

O trabalho de toda a diretoria e comitê de gestão, criado para superar essa crise, foi visto como ponto fundamental para esta retomada, assim como o apoio de 600 funcionários do clube, que se alternaram em três turnos durante o período de chuvas para fazer toda a limpeza do estádio e centro de treinamento.

Na parte técnica, a chegada conjunta de André Mazzuco, como Diretor Executivo de Futebol, e de D’Alessandro, agora atuando como Diretor Esportivo, trouxe auxílio para a construção de novas dinâmicas de integração.

Com um trabalho de excelência e resiliência, o Internacional prevê dias ainda melhores. "Seguimos determinados a consolidar a nossa trajetória de crescimento e estabilidade, focando em mais eficiência, em novas oportunidades e parcerias que permitam ao clube continuar competitivo dentro e fora de campo", complementa Alessandro Barcellos.