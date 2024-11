Com investimento de R$ 15 milhões, Inter anuncia parceria para revitalizar Gigantinho

Uma parceria liderada pelo Sport Club Internacional vai viabilizar a entrega de um novo Gigantinho, com o objetivo de que ele volte a ser o principal destino de espetáculos e eventos culturais e esportivos indoor do Estado e do sul do país.

As empresas RBS Ventures e Tornak Holding serão parceiras da iniciativa e se juntam ao Clube para revitalizar o espaço, que contará com um investimento inicial de mais de R$15 milhões. As duas empresas usarão sua expertise na gestão de espaços de entretenimento e experiência de captação de eventos e de patrocinadores para apoiar a viabilização do novo Gigantinho, que seguirá pertencendo integralmente ao Inter, com a liderança da gestão exercida pelo próprio clube.

A reforma está prevista para começar na metade de 2025, com conclusão projetada para o final de 2026. No primeiro semestre do ano que vem, será realizado um encontro reunindo as principais produtoras regionais e nacionais para apresentar detalhes técnicos da modernização da estrutura, bem como revelar ao mercado a lista completa de patrocinadores, fornecedores e demais parceiros da iniciativa.

O vice-presidente do Conselho de Gestão do Internacional, Victor Grunberg, destaca a importância do negócio para o Clube: “O Gigantinho passará a operar como uma unidade de negócios independente, mas sob total gerenciamento por parte do Clube. Vale ressaltar que não haverá aporte financeiro do Inter, nem alienação do seu patrimônio. O novo ginásio não irá gerar falta de investimento em outras áreas, pois os recursos serão provenientes de novas fontes de receitas e patrocínios motivados pela revitalização do equipamento em si. O Gigantinho revitalizado é um benefício enorme para todos. Ganha o Rio Grande do Sul, que voltará a figurar no mapa dos grandes eventos, movimentando o turismo e a economia do Estado.”

Inaugurado em 4 de novembro de 1973, o tradicional espaço situado junto ao Beira-Rio já foi palco de milhares de eventos e shows de artistas como Elis Regina (1981), Iron Maiden (1992 e 2008), Oasis (2009), Shakira (1997), a banda inglesa The Cure (1987), a californiana Red Hot Chili Peppers (2002), o beatle Ringo Starr (2011), Robert Plant (2012), além de importantes torneios esportivos, como a Copa Davis de Tênis (2009), UFC Fight Night (2015) e a Copa Intercontinental de Futsal (1997).

O projeto de revitalização é assinado pela equipe de Patrimônio do Internacional. Com a estrutura renovada e capacidade de público superior a 10 mil pessoas, o que o diferencia dos demais ambientes para eventos indoor em operação no sul do país, o Gigantinho ficará apto a receber uma programação de diferentes portes e perfis, como shows, eventos corporativas, apresentações cênicas e jogos das mais diversas modalidades.

A proposta parte da recuperação da área externa, com a utilização de um elemento arquitetônico fabricado em estrutura metálica que envolverá a fachada com a função de controlar a incidência de luz solar no interior do edifício, melhorando o conforto térmico. A mudança dará ao espaço um visual moderno, mas sem interferir no valor histórico da construção. A cobertura externa contará com iluminação cênica versátil, que poderá ser sincronizada com o sistema de luzes do Estádio Beira-Rio, além da implementação de novo sistema de iluminação interna.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, enfatizou a importância do Gigantinho para todo o povo gaúcho, “é um dia que certamente deve ficar marcado para os colorados, mas não é um equipamento que servirá só para orgulho da torcida, é um presente não só para Porto Alegre, mas para todo estado. É fundamental dentro da estratégia que temos de posicionar o Rio Grande do Sul como sede de grandes eventos e negócios, sejam eles esportivos, corporativos, shows ou culturais. Todos terão um grande palco como o Gigantinho para serem recebidos”.

Atento às necessidades do showbiz, e para garantir ainda mais conforto ao público, o projeto conta com a revitalização das arquibancadas e sanitários, melhorando a acessibilidade. O espaço terá ainda novos camarotes e tribunas, para levar experiências qualificadas para grupos de pessoas e convidados de empresas.

Novos bares estarão distribuídos no interior do Gigantinho, com diferentes opções de alimentação e bebida. Para a comodidade do staff envolvido nos eventos, haverá a instalação de núcleos de vestiários, camarins coletivos e camarins individuais. Além disso, haverá um amplo estacionamento ao lado do local.

Buscando maior praticidade e versatilidade, a reforma prevê a renovação do piso da quadra com possibilidade de sobreposição de placas modulares, com material de rápida instalação e baixa

manutenção, mas com absorção dos impactos. A pista poderá, assim, receber tanto eventos culturais quanto eventos poliesportivos (jogos de futsal, vôlei, basquete, handebol, entre outros).

Segundo Fernando Tornaim, sócio- fundador da Tornak Holding e sócio e Vice-Presidente do Conselho do Grupo RBS, " é uma grande satisfação ajudar o Internacional a resgatar a tradição e a grandiosidade deste espaço icônico, que há décadas é o principal destino dos grandes espetáculos culturais e esportivos indoor no Rio Grande do Sul. Com essa reforma, queremos não apenas modernizar, mas preservar a essência que o torna tão especial para os gaúchos. Este é um marco histórico no cenário de entretenimento do Rio Grande do Sul. Com a reabertura, o público poderá reviver memórias e criar novas histórias em um ambiente que preserva o legado e está preparado para futuros eventos. É uma honra para RBS Ventures e a Tornak auxiliar o Internacional neste grande empreendimento."