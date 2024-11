Pela primeira vez, a marca de energéticos Red Bull uniu dois de seus projetos independentes em uma parceria. O time de futebol Red Bull Bragantino e a escuderia Oracle Red Bull Racing lançaram uma nova camisa em homenagem aos 20 anos da equipe austríaca de Fórmula 1, campeã em seis dos últimos 14 anos.

A novidade foi usada por pilotos e mecânicos da escuderia ao longo desta semana, durante os treinos e preparativos para o Grande Prêmio São Paulo de F-1, que ocorre nesta sexta, 1, sábado, 2, e domingo, 3, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Os jogadores do Red Bull Bragantino, por sua vez, estrearam o uniforme na partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão, no último sábado, 26, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

"A parceria mostra a credibilidade e relevância que o clube de futebol tem dentro do mundo Red Bull, que reúne diversos times e modalidades. Estamos orgulhosos por participar dessa ação desde a concepção até a execução da comemoração dos 20 anos da escuderia", diz André Rocha, diretor administrativo do Red Bull Bragantino.

Em nota, Olly Hughes, diretor de marketing da Oracle Red Bull Racing, destaca o compromisso da escuderia com a inovação dentro e fora da pista. "Sempre garantimos que os fãs estejam no centro do que fazemos, e essa colaboração une a base de fãs incrivelmente apaixonada do Brasil e seu amor pela Fórmula 1 e pelo futebol."

Na campanha de divulgação, os pilotos de F1 da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez, posaram com a camisa especial, que é uma edição limitada. O uniforme já está disponível para compra no site da Red Bull Shop, no valor de R$ 289.

Como é a nova camisa usada pelo Bragantino?

Inspirada nas cores do carro, a camisa é azul, com detalhes em amarelo. O tradicional logo da Red Bull tem destaque como patrocínio master.



Max Verstappen e Sergio Pérez posaram com a camisa especial