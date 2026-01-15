Vídeo mostra momento do pouso de emergência da Crew-11 no Pacífico

A missão Crew-11, da Nasa, em parceria com a SpaceX, realizou um pouso de emergência no Oceano Pacífico após a identificação de um problema médico envolvendo um dos astronautas. O retorno antecipado encerrou a permanência da cápsula Crew Dragon na Estação Espacial Internacional (ISS).

Imagens divulgadas pela Nasa mostram a cápsula amerissando na costa de San Diego e o início da operação de resgate no mar. Por conta dos efeitos da microgravidade, os astronautas utilizaram macas ao deixar a espaçonave.

NASA antecipa retorno para avaliação médica

Segundo a NASA, os quatro astronautas passaram por exames de rotina após o pouso, enquanto o tripulante afetado foi encaminhado para avaliação clínica adicional. A agência informou que o tripulante está estável e que a antecipação ocorreu para permitir exames que não podem ser realizados no ambiente orbital.

A NASA não divulgou a identidade do astronauta por questões de privacidade. O retorno foi decidido na semana passada após o cancelamento de uma caminhada espacial prevista para a Crew-11.

A Crew-11 era composta por Mike Fincke e Zena Cardman (NASA), Kimiya Yui (JAXA) e Oleg Platonov (Roscosmos). Com o retorno emergencial, a ISS permanece temporariamente com três ocupantes - os cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, além do astronauta Chris Williams (NASA).

Veja o momento do pouso:

