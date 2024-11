Palmeiras, Corinthians e São Paulo ultrapassam R$ 250 milhões em bilheteria na temporada

Após o fim da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Trio de Ferro paulista alcançou a marca de mais de R$ 250 milhões em bilheteira na atual temporada. O São Paulo lidera os números, com R$ 94 milhões arrecadados em 32 partidas disputadas em casa, seguido pelo Corinthians, que após o duelo contra o Cruzeiro atingiu a marca de mais de R$ 83 milhões em renda. O Palmeiras é o terceiro entre os paulistas, com R$ 79 milhões arrecadados. Juntos, os três somam R$ 256 milhões.

Para além das formas tradicionais de arrecadar receitas com ingressos de arquibancada, a aposta em estratégias como as vendas para camarotes premium também tem impulsionado o faturamento para a atual edição. No São Paulo, por exemplo, as entradas para o Camarote dos Ídolos, um espaço VIP no qual os torcedores podem assistir às partidas ao lado de atletas que marcaram história no clube, as receitas com ingressos são 40% maiores em relação aos primeiros jogos do clube no MorumBIS durante a edição de 2023 do campeonato nacional.

“Os camarotes representam grande relevância dentro do faturamento dos clubes com o matchday. Além disso, também apresentam uma série de experiências únicas que proporcionamos aos torcedores, como atrações musicais antes e depois das partidas”, destaca Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que também opera no FielZone na Neo Química Arena, além de outros seis estádios brasileiros.

Impacto do público nas rendas dos clubes

Somando os números alcançados ao longo de toda a temporada, os clubes da capital também se destacam pelo alto índice de público atingido e alcançam médias históricas. No caso do alvinegro, são mais de 43 mil torcedores por jogo na Neo Química Arena em 2024, segunda maior média do Brasileirão, que já supera o recorde do estádio, de 38 mil torcedores pagantes por partida em 2023.

O Tricolor, por sua vez, conta com uma média de mais de 41 mil torcedores por jogo no Morumbi nesta temporada, o que o coloca como o terceiro maior público do campeonato nacional. Já o Palmeiras se destaca pela renda, ocupando a quarta posição entre os clubes da Série A, apesar de ter a 8ª melhor média de público, com 31 mil torcedores presentes, em média, nos jogos realizados nos estádios Allianz Parque, Arena Barueri e Brinco de Ouro.

Conexão com torcedores

“Os bons índices de público registrados na atual temporada explicam o elevado grau de conexão que estes clubes conseguem criar com os torcedores. Aproximar-se deles fora dos gramados também tem se tornado um aspecto muito importante para os clubes enquanto marcas. Elaborar estratégias, para além das quatro linhas, durante os campeonatos e jogos mais importantes é um dos grandes caminhos dos times para aumentar ainda mais a presença da torcida”, explica Bruno Brum, CMO da End to End, empresa que realiza ativações.

Modernização e inovação nos estádios brasileiros

Para os próximos anos, a crescente modernização dos estádios brasileiros também irá impulsionar a maior presença das torcidas, a partir de tendências como os sistemas de reconhecimento facial, que tornam o ambiente das partidas mais seguro. Tais sistemas serão obrigatórios para estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, conforme a Lei Geral do Esporte, de junho de 2023. É o que indica Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply, empresa referência em tecnologias e serviços para estádios.

"O processo de experiência em uma partida de futebol se inicia já na entrada das arenas. Para o torcedor, é imprescindível que sua integridade seja garantida nas dependências do estádio. Adotar medidas para tornar o ambiente de jogo mais seguro e saudável é fundamental para que esses torcedores voltem a frequentar os estádios por mais vezes, sem maiores preocupações", pontua Ortiz.