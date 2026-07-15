Esporte

Fase de grupos copa 2026

Escalação da Argentina: veja o time confirmado para enfrentar a Inglaterra

Lionel Scaloni define os 11 titulares para o duelo desta quarta-feira (15), em Atlanta, que vale vaga na final contra a Espanha

Scaloni: treinador busca levar a Argentina a mais uma final de Copa do Mundo ((Foto: Chandan Khanna / AFP))

Scaloni: treinador busca levar a Argentina a mais uma final de Copa do Mundo ((Foto: Chandan Khanna / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de julho de 2026 às 15h13.

A Argentina está escalada para enfrentar a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026. As seleções entram em campo nesta quarta-feira, 15, às 16h, de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em duelo que vale uma vaga na decisão do torneio.

O vencedor enfrentará a Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal e garantiu presença na final do próximo domingo, 19.

Escalação confirmada da Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi e Julián Álvarez. 

Scaloni mantém base da equipe

Para a semifinal, Lionel Scaloni manteve a base da equipe que eliminou a Suíça nas quartas de final. A tendência era de continuidade no meio de campo, formado por Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández, enquanto Julián Álvarez seguia como parceiro de Lionel Messi no ataque.

A principal dúvida antes da confirmação oficial estava na lateral direita, com Nahuel Molina e Gonzalo Montiel disputando uma vaga entre os titulares.

Argentina tenta manter retrospecto perfeito

Atual campeã do mundo, a Argentina disputa sua quinta semifinal em Copas no formato eliminatório e chega com um retrospecto impecável. A seleção venceu todas as semifinais que disputou até hoje, garantindo presença nas decisões de 1930, 1986, 1990, 2014 e 2022.

Na campanha de 2026, os argentinos terminaram a fase de grupos com vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. No mata-mata, eliminaram Cabo Verde, Egito e Suíça para chegar entre os quatro melhores da competição.

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