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Fase de grupos copa 2026

Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, escalações e horário

Cruz-Maltino visita a equipe colombiana no estádio El Campín no jogo de ida em busca de vantagem no torneio continental.

Apesar do péssimo momento no Campeonato Brasileiro, equipe do técnico Pedro Emanuel tenta abrir vantagem na partida de ida da Sul-Americana. (Foto: Mauro Pimentel / AFP) ((Foto: Mauro Pimentel / AFP))

Apesar do péssimo momento no Campeonato Brasileiro, equipe do técnico Pedro Emanuel tenta abrir vantagem na partida de ida da Sul-Americana. (Foto: Mauro Pimentel / AFP) ((Foto: Mauro Pimentel / AFP))

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h18.

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O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, 8, às 19h (de horário de Brasília), para enfrentar o Independiente Santa Fe no tradicional estádio El Campín, localizado em Bogotá, na Colômbia.

O duelo válido pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada, com a partida de volta marcada para a próxima terça-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel chega à fase internacional após eliminar o Olimpia com uma goleada expressiva por 4 a 1 no Paraguai e confirmar a classificação às semifinais da Copa do Brasil com autoridade sobre o Vitória. No entanto, o excelente desempenho nas copas contrasta com a oscilação acentuada no Campeonato Brasileiro, onde a equipe carioca ocupa a zona de rebaixamento após sofrer derrota no clássico estadual para o Fluminense no último final de semana.

Do outro lado do gramado, o adversário colombiano vive uma fase ótima e não sabe o que é perder há um mês e meio. A equipe do técnico uruguaio Pablo Repetto acumula uma sequência de dez partidas de invencibilidade no período, somando quatro vitórias e seis empates em diferentes competições. Na fase anterior do torneio continental, o Santa Fe eliminou o badalado River Plate nas penalidades máximas em pleno estádio Monumental de Núñez, na Argentina.

Onde assistir e arbitragem

A transmissão ao vivo da partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana será realizada de forma exclusiva para todo o Brasil pela plataforma de streaming Paramount+.

A equipe de arbitragem responsável pela condução do confronto é inteiramente argentina. O comando do apito principal fica a cargo do árbitro central Darío Herrera, que será auxiliado pelos assistentes Maximiliano Del Yesso e José Savorani nas bandeiras. O quarto árbitro da partida será Sebastián Martínez, enquanto o comando tecnológico do sistema de vídeo (VAR) ficará sob a responsabilidade de Hernán Mastrangelo.

Escalações prováveis e desfalques

O técnico Pablo Repetto reforçou a lista de inscritos do Santa Fe com três novidades importantes para o mata-mata, incluindo o atacante colombiano Emerson Rodríguez, velho conhecido do futebol brasileiro, além de Ewil Murillo e o goleiro Juan Espitia. A base titular que superou o River Plate nas oitavas e venceu o clássico contra o Millonarios na última semana deve ser mantida para o duelo em casa.

  • Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta, Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Maxi Lovera, Franco Fagúndez, Jáder Obrian e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.
  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

O Vasco enfrenta uma série de desfalques consideráveis para este compromisso internacional devido a suspensões automáticas, opções estratégicas de preservação física e restrições regulamentares de inscrição. Foram poupados da viagem a Bogotá os atletas Cuesta, Andrés Gómez e Adson, enquanto o volante Thiago Mendes cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Colidio não está inscrito na competição. O departamento médico também lida com as ausências de Cuiabano, Brenner, Jair e Mateus Carvalho, todos em tratamento de lesões.

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