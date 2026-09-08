Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, escalações e horário

O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, 8, às 19h (de horário de Brasília), para enfrentar o Independiente Santa Fe no tradicional estádio El Campín, localizado em Bogotá, na Colômbia.

O duelo válido pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada, com a partida de volta marcada para a próxima terça-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel chega à fase internacional após eliminar o Olimpia com uma goleada expressiva por 4 a 1 no Paraguai e confirmar a classificação às semifinais da Copa do Brasil com autoridade sobre o Vitória. No entanto, o excelente desempenho nas copas contrasta com a oscilação acentuada no Campeonato Brasileiro, onde a equipe carioca ocupa a zona de rebaixamento após sofrer derrota no clássico estadual para o Fluminense no último final de semana.

Do outro lado do gramado, o adversário colombiano vive uma fase ótima e não sabe o que é perder há um mês e meio. A equipe do técnico uruguaio Pablo Repetto acumula uma sequência de dez partidas de invencibilidade no período, somando quatro vitórias e seis empates em diferentes competições. Na fase anterior do torneio continental, o Santa Fe eliminou o badalado River Plate nas penalidades máximas em pleno estádio Monumental de Núñez, na Argentina.

Onde assistir e arbitragem

A transmissão ao vivo da partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana será realizada de forma exclusiva para todo o Brasil pela plataforma de streaming Paramount+.

A equipe de arbitragem responsável pela condução do confronto é inteiramente argentina. O comando do apito principal fica a cargo do árbitro central Darío Herrera, que será auxiliado pelos assistentes Maximiliano Del Yesso e José Savorani nas bandeiras. O quarto árbitro da partida será Sebastián Martínez, enquanto o comando tecnológico do sistema de vídeo (VAR) ficará sob a responsabilidade de Hernán Mastrangelo.

Escalações prováveis e desfalques

O técnico Pablo Repetto reforçou a lista de inscritos do Santa Fe com três novidades importantes para o mata-mata, incluindo o atacante colombiano Emerson Rodríguez, velho conhecido do futebol brasileiro, além de Ewil Murillo e o goleiro Juan Espitia. A base titular que superou o River Plate nas oitavas e venceu o clássico contra o Millonarios na última semana deve ser mantida para o duelo em casa.

Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta, Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Maxi Lovera, Franco Fagúndez, Jáder Obrian e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta, Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Maxi Lovera, Franco Fagúndez, Jáder Obrian e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto. Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

O Vasco enfrenta uma série de desfalques consideráveis para este compromisso internacional devido a suspensões automáticas, opções estratégicas de preservação física e restrições regulamentares de inscrição. Foram poupados da viagem a Bogotá os atletas Cuesta, Andrés Gómez e Adson, enquanto o volante Thiago Mendes cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Colidio não está inscrito na competição. O departamento médico também lida com as ausências de Cuiabano, Brenner, Jair e Mateus Carvalho, todos em tratamento de lesões.