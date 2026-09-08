Quem são os palestrantes da 1ª edição do Fórum Empreendedor do BTG Pactual Empresas

Empresários que administram uma pequena ou média empresa precisam lidar com juros, crédito, vendas, tecnologia, contratação e custos muitas vezes no mesmo dia. No meio dessas decisões, conhecer a experiência de quem já passou por bancos, empresas de tecnologia, redes de alimentação, órgãos públicos e até pelo esporte ajuda a entender de onde vêm algumas das discussões sobre gestão.

A primeira edição do Fórum Empreendedor do BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), marcada para 10 de setembro, vai reunir profissionais com trajetórias nesses setores. O evento terá transmissão on-line e participação gratuita, mediante inscrição.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM EMPREENDEDOR

Depois de divulgar a programação e ampliar a lista de participantes, o evento chega à semana de realização com nomes que passaram por bancos, empresas de tecnologia, órgãos de financiamento, redes de franquias e competições esportivas. As biografias ajudam a explicar por que cada um deles foi colocado em determinados debates.

A programação foi dividida em temas como economia, crédito, inteligência artificial, vendas, financiamento e gestão de equipes. Entre os participantes estão André Esteves, Roberto Sallouti e Mansueto Almeida, do BTG Pactual; executivos de AWS, Microsoft, Salesforce e TikTok; representantes de Sebrae, BNDES e Finep; além de Diego Ribas, Fábio Gurgel e Robert Scheidt.

O evento também coloca profissionais com experiências distintas em discussões sobre problemas que fazem parte da rotina de empresas, como conseguir crédito, organizar o caixa, encontrar clientes, usar inteligência artificial e formar equipes.

De analista de sistemas à presidência do conselho do BTG Pactual

André Esteves começou no Banco Pactual em 1989 como analista de sistemas. Formado em Ciência da Computação e Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tornou-se sócio quatro anos depois.

Em 2008, participou da recompra da instituição e da criação do BTG Pactual. Hoje, é presidente do Conselho de Administração e sócio sênior do banco.

Esteves participa do eixo que vai tratar de cenário econômico, crédito e uso de capital pelas empresas. O debate inclui temas como juros, inflação, caixa e acesso a financiamento.

Roberto Sallouti também construiu a carreira dentro do banco. Formado em Economia pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, entrou na instituição em 1994 e tornou-se sócio em 1998. Ocupa o cargo de CEO desde 2015.

Sallouti também é cofundador do Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança, e participa de conselhos de instituições como Banco Pan, Museu de Arte de São Paulo, o Masp, e UNICEF Brasil.

Da política econômica ao palco do Fórum

Mansueto Almeida chega ao evento com uma trajetória que combina governo, universidade e mercado financeiro.

Economista formado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado pela Universidade de São Paulo e passagem acadêmica pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT.

Antes de se tornar economista-chefe do BTG Pactual, foi secretário do Tesouro Nacional entre 2018 e 2020 e também ocupou a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

No Fórum, sua participação estará ligada à leitura do cenário econômico, com temas como contas públicas, juros, inflação e seus efeitos sobre as decisões de empresas.

Gabriel Motomura e Rogério Stallone, que comandam juntos o BTG Pactual Empresas, também participam dessa frente. Os dois trabalham com produtos voltados a pequenas e médias empresas, como crédito, antecipação de recebíveis e ferramentas para administração do caixa.

André Kliousoff, responsável pelo marketing do BTG Pactual, completa o grupo de executivos do banco. Sua área reúne marca, canais digitais e aquisição de clientes.

O que AWS, Microsoft e Salesforce vão discutir

A tecnologia ocupa outro bloco da programação. Um dos participantes é Cleber Morais, diretor-geral da Amazon Web Services, a AWS, no Brasil.

Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, Morais trabalha há mais de 35 anos no setor de tecnologia da informação. Antes da AWS, ocupou cargos de liderança em empresas como Schneider Electric, Bematech e Avaya.

O painel deve tratar do uso de computação em nuvem, modelo em que empresas armazenam dados e rodam programas em servidores acessados pela internet, e de inteligência artificial na rotina de pequenas e médias empresas.

Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, também participa dessa discussão. Ela tem mais de 25 anos de carreira no setor de tecnologia e, dentro da Microsoft, trabalhou com canais de venda, parcerias e atendimento a empresas de diferentes portes.

Rodrigo Bessa, vice-presidente e gerente-geral da Salesforce Brasil, completa o grupo. Economista formado pela PUC-SP, fez cursos executivos no MIT e na Harvard Business School.

Na Salesforce, trabalha com ferramentas para relacionamento com clientes e aplicações de inteligência artificial. Entre os assuntos previstos estão agentes autônomos, programas capazes de executar determinadas tarefas com pouca intervenção humana, e o uso de sistemas de CRM, sigla em inglês para ferramentas usadas no acompanhamento do relacionamento com clientes.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM EMPREENDEDOR

De vídeos curtos a redes de restaurantes

Outro grupo de palestrantes vai tratar de vendas, dados de consumo e expansão.

Marcello Vieira, responsável pela área de vendas do TikTok na América Latina, trabalha com publicidade, vendas por plataformas digitais e uso de vídeos curtos como canal para chegar ao consumidor.

No evento, os temas ligados à sua área incluem social commerce, venda de produtos dentro ou a partir de redes sociais, e o uso de conteúdo digital para levar usuários até uma compra.

Tom Moreira Leite comanda o Grupo Trigo, dono de marcas como Spoleto, China in Box, Gendai e Koni, e também ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira de Franchising, a ABF.

Sua trajetória está ligada a temas como abertura de unidades, distribuição de produtos, controle de qualidade e gestão de redes com franqueados.

Também participa Thomaz Machado, CEO da ScannTech Brasil. Com mais de 20 anos de carreira e passagem pela AB InBev, ele trabalha hoje com dados coletados em pontos de venda.

A ScannTech acompanha informações de lojas e supermercados que podem ser usadas por varejistas e fabricantes em decisões sobre preços, estoque e promoções. Esses serão alguns dos pontos tratados nessa parte da programação.

Sebrae, BNDES e Finep entram no debate sobre financiamento

O acesso a dinheiro para investir também terá um bloco próprio.

Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, trabalhou por mais de dez anos como superintendente do Sebrae no Distrito Federal e também foi secretário de Desenvolvimento Econômico do DF.

Sua atuação inclui crédito para micro e pequenas empresas, microcrédito e fundos de aval, mecanismos usados para oferecer garantias e facilitar a concessão de empréstimos.

Rodrigo Cruz, gerente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, trabalha com linhas de crédito e programas voltados a investimentos de micro, pequenas e médias empresas.

William Rospendowski representa a Financiadora de Estudos e Projetos, a Finep, órgão público ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como superintendente, atua em linhas de crédito e recursos destinados a projetos de inovação, indústria e transição energética.

No Fórum, os três participam das discussões sobre financiamento, garantias, crédito com apoio público e formas de bancar projetos de modernização.

O que futebol, jiu-jitsu e vela têm a ver com gestão

A programação também leva ao palco três ex-atletas com carreiras construídas em esportes diferentes.

Diego Ribas disputou mais de 20 anos de futebol profissional, com passagens pela Seleção Brasileira, Porto, Atlético de Madrid e Flamengo. Depois de deixar os campos, passou a trabalhar como palestrante e tornou-se embaixador do BTG Pactual.

No Fórum, vai falar sobre gestão de equipes e tomada de decisão sob pressão.

Fábio Gurgel é cofundador e CEO da Alliance Jiu-Jitsu. Faixa-coral de 7º grau e quatro vezes campeão mundial da modalidade, passou a combinar a administração da rede de academias com palestras sobre disciplina e formação de equipes.

Robert Scheidt conquistou cinco medalhas olímpicas — dois ouros, duas pratas e um bronze — e competiu nas classes Laser e Star.

Sua participação terá como base situações comuns à vela, como observar mudanças no cenário, decidir quando alterar a rota e manter uma preparação por longos períodos.

A mediação dessa parte da programação ficará a cargo de Sérgio Waib, jornalista e apresentador do programa Giro Business, da BandNews e do Grupo Bandeirantes. Ele também atua como mediador de conversas com empresários e executivos.

O Fórum Empreendedor BTG Pactual Empresas será realizado em 10 de setembro de 2026, com transmissão pela internet. A participação é gratuita e exige inscrição prévia.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM EMPREENDEDOR