Holanda x Catar ao vivo na Copa do Mundo: como assistir e horário

Holanda e Catar se enfrentam neste terça-feira, 29, às 12h, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo A da Copa do Mundo Fifa 2022.

O confronto colocará a líder do grupo contra uma seleção que já está eliminada. A partida será o primeiro confronto entre Holanda e Catar na história.

A Holanda precisa de apenas um empate da se classificar para as oitavas. Na outra partida do grupo, Senegal e Equador disputam a outra vaga.

Eliminado, o anfitrião da Copa terá como última missão atrapalhar uma grande seleção e tentar vencer pela primeira vez da história do Mundial. O Catar perdeu na estreia para o Equador e para o Senegal na segunda partida. Nas duas partidas levou cinco gols e marcou apenas um.

Onde assistir ao vivo Holanda x Catar

A partida entre Holanda e Catar, às 12h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir online e de graça Holanda x Catar

A partida entre Holanda e Catar, às 12h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay.

Como assistir ao vivo o jogo Holanda x Catar

A partida entre Holanda e Catar, pode ser assistido na TV aberta pela Rede Globo, internet no Globoplay, e na TV por assinatura pelo SporTV.

