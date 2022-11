Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Após vitória de 1 a 0 contra a Suíça na segunda rodada, o Brasil continua líder do grupo G da Copa do Mundo. Além da liderança, a seleção se classifica antecipadamente para as oitavas de final. A última eliminação na fase de grupos ocorreu em 1966.

Qual o dia do próximo jogo do Brasil na Copa?

A próxima partida do Brasil no Mundial do Catar será contra a Camarões na sexta-feira, 2, às 16h. Caso vença a partida, a seleção pode assegurar a liderança do grupo.

Como foi a vitória do Brasil contra a Sérvia?

O jogo começou truncado para as duas equipes. A seleção suíça, com duas linhas de quatro na marcação, impediu que o Brasil avançasse a sua área. A melhor chance do primeiro tempo foi apenas aos 27 minutos, onde Raphinha recebeu pela direita e cruzou para Vini Jr parar no goleiro Sommer.

Aos 20 do segundo tempo, Richarlison inicia contra-ataque, Rodrygo ganha da marcação e dá tapa de letra para Casemiro, que lança de primeira na ponta esquerda. Vinícius Júnior divide com Widmer, invade a área pela esquerda com espaço e bate na saída do goleiro. O VAR indica posição de impedimento de Richarlison na origem do lance.

Aos 37 minutos, Casemiro abre passe na ponta esquerda, Vinicius Júnior encara a marcação e toca rasteiro para Rodrygo, que joga a bola para dentro da área com tapa de primeira. Casemiro chega batendo forte e manda a bola no canto direito do goleiro Sommer.

Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo G com seis pontos. A Suíça, que venceu Camarões na estreia, precisa vencer a Sérvia para garantir a classificação

