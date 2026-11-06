Jogadoras ameaçam processar Fifa por diferença na premiação das Copas masculina e feminina

A Fifa pode enfrentar uma ação judicial movida por jogadoras de diferentes seleções nacionais caso não avance nas negociações por igualdade proporcional na premiação das Copas do Mundo masculina e feminina. A possibilidade foi revelada pelo The Athletic nesta quinta-feira, 5, a partir de informações sobre as tratativas entre a entidade, sindicatos nacionais e a Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO).

A discussão ocorre a menos de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Em setembro, representantes de jogadoras de 45 países e a FIFPRO enviaram uma carta à Fifa com propostas para equiparar proporcionalmente os pagamentos aos das competições masculinas. Entre as signatárias estão atletas da Espanha, atual campeã mundial, da Inglaterra, campeã europeia, e da seleção dos Estados Unidos.

Segundo fontes ouvidas pelo The Athletic, sindicatos de diferentes países já buscaram orientação jurídica sobre as medidas que poderiam tomar caso não haja um acordo. Representantes de uma associação nacional afirmaram que estão dispostos a recorrer à Justiça se não houver um compromisso considerado claro com a igualdade de gênero.

O que as jogadores pedem à Fifa?

A carta encaminhada à entidade apresenta três reivindicações principais. A primeira é a igualdade proporcional na premiação das Copas do Mundo masculina e feminina, com a manutenção da garantia de que pelo menos 30% do valor destinado ao torneio feminino seja repassado diretamente às atletas.

As outras duas propostas envolvem a criação, em conjunto com a FIFPRO, de padrões mínimos globais para as seleções femininas e a assinatura de um acordo coletivo vinculativo entre a entidade e o sindicato, que formalize os compromissos.

No documento, as jogadoras defendem que a igualdade deve abranger tanto a remuneração quanto as condições de trabalho. O objetivo, segundo a carta, é garantir que as próximas gerações encontrem um cenário mais profissionalizado, com melhores oportunidades e recursos para competir.

A mobilização também busca estabelecer regras que não dependam apenas de decisões pontuais da Fifa a cada edição do torneio.

Qual é a diferença entre as premiações das Copas?

A disparidade financeira entre as competições é um dos principais pontos da discussão. Na Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, a Fifa destinou US$ 110 milhões à premiação, além de US$ 40 milhões para preparação das seleções e benefícios aos clubes que cederam atletas.

Para o Mundial de 2027, no Brasil, a expectativa é de que o valor destinado à premiação chegue a pelo menos US$ 220 milhões, mais que o dobro da edição anterior. A proposta, no entanto, ainda precisa ser detalhada e aprovada pelo Conselho da Fifa, com discussão prevista para dezembro.

O montante continuaria distante do valor distribuído na Copa do Mundo masculina de 2026, realizada na América do Norte. Na competição, a entidade destinou US$ 655 milhões em premiações por desempenho às 48 seleções participantes, dentro de um pacote total de US$ 871 milhões em pagamentos.

A comparação precisa considerar o número de equipes: o Mundial feminino terá 32 seleções, enquanto o masculino contou com 48. Mesmo levando essa diferença em conta, a estimativa apresentada nas discussões indica que a proposta para 2027 não alcançaria a igualdade proporcional reivindicada pelas jogadoras.

Por que a disputa pode chegar à Justiça?

De acordo com o The Athletic, representantes de sindicatos nacionais avaliam que há fundamentos jurídicos para contestar a diferença de tratamento entre as competições. Um dos argumentos utiliza o artigo 23 do Código de Ética da própria Fifa, que trata da discriminação.

As jogadoras também questionam a aplicação de critérios objetivos para limitar a premiação feminina sem que regras equivalentes sejam adotadas no torneio masculino. Segundo a reportagem, representantes dos atletas apresentaram estudos que apontam a capacidade financeira da entidade para ampliar os pagamentos. As reservas da Fifa são estimadas em cerca de US$ 6 bilhões.

Uma eventual ação não seria apresentada diretamente pela FIFPRO. O movimento seria conduzido por jogadoras em conjunto com sindicatos nacionais, já que a entidade global firmou um memorando de entendimento com a Fifa em junho de 2026, comprometendo-se a retirar processos judiciais em andamento e a não apoiar novas ações fora da estrutura regulatória do futebol.

O que dizem Fifa e FIFPRO?

Procuradas pelo The Athletic, Fifa e FIFPRO divulgaram uma declaração conjunta na qual afirmaram que as conversas seguem em andamento e que há avanços nas negociações.

As organizações ressaltaram que a carta enviada pelas jogadoras faz parte do diálogo habitual entre sindicatos e entidades esportivas. Também lembraram que um processo semelhante ocorreu antes da Copa do Mundo de 2023, quando foram estabelecidas melhorias nas condições das atletas, incluindo a garantia de 30% da premiação e padrões de viagem e hospedagem equivalentes aos oferecidos aos homens.

Para a edição de 2027, a Fifa já aprovou princípios para ampliar a distribuição financeira no futebol feminino. Entre as medidas anunciadas em outubro estão o aumento para US$ 2,5 milhões no valor destinado à preparação de cada uma das 32 seleções classificadas — montante equivalente ao previsto para as equipes masculinas em 2026 — e a oferta de serviços e condições de viagem no mesmo padrão do torneio masculino.

A entidade também prevê que eventuais excedentes financeiros da competição sejam distribuídos às associações participantes, com uma parcela reservada às jogadoras. Os detalhes do modelo de distribuição ainda serão discutidos pelo Conselho da Fifa.

Na declaração conjunta, as duas organizações afirmaram que a ambição inclui a igualdade nas premiações, mas também envolve outras medidas para fortalecer a profissionalização do futebol feminino. Apesar da possibilidade de uma disputa judicial, Fifa e FIFPRO disseram estar otimistas com o andamento das conversas.