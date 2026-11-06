Faculdade não é mais suficiente? Entenda por que profissionais buscam formação executiva

Ter um diploma universitário continua sendo um requisito importante para muitas carreiras, mas a formação inicial nem sempre acompanha as novas exigências do mercado de trabalho. Para profissionais que já ocupam posições de analista, coordenação, gerência ou diretoria, a necessidade de atualizar conhecimentos e desenvolver competências estratégicas tem ampliado o interesse pela formação executiva.

A mudança está relacionada à velocidade das transformações nos negócios, à incorporação de novas tecnologias e à complexidade das decisões dentro das empresas. Nesse cenário, cursos de especialização, MBAs e programas de educação continuada passam a fazer parte dos planos de desenvolvimento profissional.

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Por que a graduação já não atende a todas as demandas da carreira?

A graduação oferece uma base teórica e técnica para o exercício de uma profissão. No entanto, ao longo da trajetória profissional, surgem responsabilidades que exigem conhecimentos diferentes daqueles adquiridos na universidade.

Um analista que assume uma posição de coordenação, por exemplo, precisa desenvolver habilidades de gestão de pessoas, planejamento e comunicação. Já um gerente pode precisar aprofundar conhecimentos em estratégia, finanças e tomada de decisão para conduzir equipes e projetos.

O desenvolvimento profissional contínuo também responde às mudanças nas competências exigidas pelas empresas. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, estima que 39% das habilidades essenciais dos trabalhadores deverão mudar até 2030. O levantamento ouviu mais de mil empregadores e aponta a necessidade de ampliar iniciativas de atualização e requalificação profissional.

Isso significa que a formação não termina com a obtenção do diploma. A capacidade de aprender e incorporar novos conhecimentos passa a ter importância ao longo de diferentes etapas da carreira.

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O que a formação executiva oferece aos profissionais?

Diferentemente da graduação, que costuma apresentar fundamentos abrangentes de uma área, a formação executiva tem como foco aprofundar conhecimentos relacionados à atuação profissional e aos desafios das organizações.

Os programas podem abordar temas como liderança, gestão financeira, estratégia empresarial, marketing, inteligência de mercado e transformação digital. A proposta é aproximar conceitos de situações encontradas no cotidiano das empresas.

Outro aspecto é o desenvolvimento de uma visão integrada dos negócios. Profissionais especializados em determinada função podem precisar compreender como suas decisões afetam outras áreas, os resultados financeiros e os objetivos estratégicos da organização.

Essa perspectiva ganha relevância principalmente em cargos de liderança, nos quais a atuação exige articulação entre diferentes equipes e compreensão do funcionamento da empresa como um todo.

Por que os MBAs ganharam espaço no desenvolvimento profissional?

Os MBAs estão entre as alternativas procuradas por profissionais que desejam aprofundar conhecimentos e ampliar suas possibilidades de atuação. Os programas de educação executiva geralmente combinam conteúdos técnicos, conceitos de gestão e discussões sobre desafios empresariais.

A escolha da especialização depende dos objetivos de carreira. Um profissional de finanças pode buscar conhecimentos em planejamento financeiro e análise de resultados. Já alguém que pretende assumir posições de liderança pode priorizar gestão de equipes, estratégia e desenvolvimento organizacional.

O formato também influencia essa decisão. Os MBAs online, por exemplo, permitem acompanhar as aulas sem a necessidade de deslocamento até uma instituição de ensino, o que pode facilitar a conciliação dos estudos com a rotina profissional.

Mais do que acumular certificados, a decisão de investir em uma formação complementar envolve identificar quais competências precisam ser desenvolvidas e como elas podem ser aplicadas no trabalho.

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Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs em uma campanha

A busca por qualificação também movimenta o mercado de educação executiva. Em períodos promocionais, como a Black Friday, instituições de ensino apresentam condições especiais para programas de especialização e desenvolvimento profissional.

Na Black Friday EXAME Saint Paul, a campanha reúne seis MBAs online pelo preço de um, com 10 anos de acesso. A iniciativa contempla formações nas áreas de Inteligência Artificial, Finanças Corporativas, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

A proposta é oferecer acesso a diferentes campos de conhecimento relacionados à gestão e aos negócios, permitindo que profissionais explorem conteúdos de mais de uma especialidade.

Para quem avalia uma formação complementar, a análise deve considerar a relação entre os conteúdos oferecidos, os objetivos profissionais e a possibilidade de aplicar os conhecimentos na rotina de trabalho.

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