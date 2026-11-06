Crise do Ueno Bank afeta futebol paraguaio e deixa R$ 70 milhões da Conmebol retidos

A crise financeira do Ueno Bank, do Paraguai, afetou até o futebol. Enquanto jogadores relatam dificuldades para receber salários, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) tem cerca de US$ 13 milhões (cerca de R$ 71,4 milhões) depositados no banco, que está sob intervanção do Banco Central paraguaio.

O problema veio à tona na terça-feira, 4, quando o BC do Paraguai interveio no Ueno por problemas de solvência -- que mede a capacidade financeira de uma instituição arcar com todas as suas obrigações e dívidas. Dois dias depois, o presidente do país, Santiago Peña, apresentou sua renúncia, rejeitada pelo Senado, que busca abrir um processo de impeachment contra ele em meio ao caso.

É estimado que cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas pela crise bancária. E em meio a esse número, segundo o sindicato dos jogadores paraguaios, diversos atletas foram afetados pelo bloqueio de recursos.

A Conmebol, que tem sede em Luque, nos arredores de Assunção, mantém cerca de US$ 13 milhões no banco em um certificado de depósito a prazo fixo, segundo uma fonte da entidade ouvida pela AFP. O valor equivale a 2,3% das receitas da confederação em 2025. À agência, a entidade afirma, porém, que o dinheiro retido "não afeta em nada a operacionalidade da Conmebol".

O Ueno Bank também é patrocinador da Copa Sul-Americana desde meados de 2024. O contrato termina em dezembro e não será renovado, de acordo com a fonte ouvida pela AFP. A instituição garante que a crise não terá impacto significativo no torneio nem na final entre Boca Juniors e Atlético-MG, marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Jogadores e clubes também são afetados

No futebol paraguaio, os efeitos são mais diretos. Em poucos anos, o Ueno Bank se tornou patrocinador de algumas das principais equipes da primeira divisão, como Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño e Rubio Ñu.

A presença da instituição também chegou aos estádios. A marca foi incorporada aos nomes do Defensores del Chaco, pertencente à Associação Paraguaia de Futebol, e do La Nueva Olla, casa do Cerro Porteño.

O presidente do sindicato Futbolistas Asociados del Paraguay, Rogelio Delgado, afirmou que há atletas prejudicados pela situação. "Há muitos jogadores afetados", disse ao jornal argentino Olé.

Os jogadores da seleção paraguaia, a Albirroja, também se manifestaram. A equipe conquistou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 e encerrou um jejum de 16 anos sem disputar o torneio.

Em comunicado publicado nas redes sociais do capitão Gustavo Gómez, os atletas afirmaram que também foram vítimas da crise e demonstraram solidariedade aos compatriotas afetados. "Nós também fomos vítimas desta situação. Compartilhamos a mesma indignação, preocupação e dor que afetam tantos compatriotas", diz a nota.

Os jogadores também cobraram providências das autoridades paraguaias. "Exigimos com firmeza que o Governo e a justiça ajam de maneira imediata, transparente e sem distinção (...) não é justo, e não vamos permitir, que, por causa das ações de alguns poucos indivíduos desprezíveis, o nome e a reputação de todo o Paraguai sejam manchados", acrescentaram.

(Com AFP)