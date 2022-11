Quem é o artilheiro da Copa do Mundo 2022? Segunda rodada teve 40 gols

Após os 16 jogos da segunda rodada, a Copa do Mundo do Catar tem dois jogadores empatados na artilharia do torneiro. Foram 40 gols marcados, uma média de 2,5 gols por partida. Na rodada de estreia, foram 36 gols marcados, uma média de 2,2 gols por partida.

Depois de quatro 0 a 0 na primeira rodada, a segunda teve apenas um. As outras 15 partidas tiveram pelo menos um gol. Foram dois jogos com cinco gols e um com seis. A partida entre Camarões e Sérvia, do grupo do Brasil, terminou 3 a 3.

Artilheiro da Copa do Mundo 2022

Mbappé - França: 3 gols

Valencia - Equador: 3 gols

Richarlison - Brasil: 2 gols

Ferrán Torres - Espanha: 2 gols

Giroud - França: 2 gols

Saka - Inglaterra: 2 gols

Taremi - Irã: 2 gols

Kudus - Gana: 2 gols

Kramaric - Croácia: 2 gols

Messi - Argentina: 2 gols

Cho Gue-Sung - Coreia do Sul: 2 gols

Gakpo - Holanda: 2 gols

Morata - Espanha: 2 gols

Artilheiros das últimas Copa do Mundo

Copa do Uruguai 1930: Guilhermo Stábile (Argentina), 8 gols;

Copa da Itália 1934: Oldrich Nejedlý (Checoslováquia), 5 gols;

Copa da França 1938: Leônidas da Silva (Brasil), 7 gols;

Copa do Brasil 1950: Ademir (Brasil), 9 gols;

Copa da Suíça 1954: Kocsis Sándor (Hungria), 11 gols;

Copa da Suécia 1958: Fontaine (França), 13 gols;

Copa do Chile 1962: Flórian Albert (Hungria), Garrincha (Brasil), Jerkovi (Iuguslávia), Leonel Sanches (Chile), Vavá (Brasil) 4 gols;

Copa da Inglaterra 1966: Eusébio (Portugal), 9 gols;

Copa do México 1970: Gerd Muller (Alemanha), 10 gols;

Copa da Alemanha 1974: Grzegorz Lato (Polônia), 7 gols;

Copa da Argentina 1978: Kempes (Argentina), 6 gols;

Copa da Espanha 1982: Paulo Rossi (Itália),6 gols;

Copa do México 1986: Gary Lineker (Inglaterra), 6 gols;

Copa da Itália 1990: Salvatore Schillaci (Itália), 6 gols;

Copa dos Estados Unidos 1994: Oleg Salenko (Rússia), Hristo Stoitchkov 6 gols;

Copa da França 1998: Davor Auker (Croácia), 6 gols;

Copa Coréia-Japão 2002: Ronaldo (Brasil), 8 gols;

Copa da Alemanha 2006: Klose (Alemanha), 5 gols;

Copa da África do Sul 2010: Thomas Muller (Alemanha), 5 gols;

Copa do Brasil 2014: James Rodrigues (Colômbia), 6 gols;

Copa da Rússia 2018: Harry Kane (Inglaterra), 6 gols.

