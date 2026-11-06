Balança comercial tem maior superávit para outubro desde 1989, com alta das exportações

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9,32 bilhões em outubro, o maior saldo para o mês desde o início da série histórica, em 1989. O resultado, divulgado nesta sexta-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostra um avanço de 39,4% em relação ao mesmo período de 2025.

O resultado foi impulsionado pelo crescimento das exportações, que somaram US$ 31,51 bilhões, alta de 20% na comparação anual. As importações também avançaram, mas em ritmo menor: chegaram a US$ 24,82 bilhões, aumento de 14,8%. Com isso, a corrente de comércio, que reúne exportações e importações, atingiu US$ 56,33 bilhões, recorde para meses de outubro.

Petróleo lidera avanço das exportações

A indústria extrativa foi o principal destaque das vendas brasileiras ao exterior. O setor exportou US$ 11,52 bilhões, crescimento de 53,5% em relação a outubro do ano passado. Na indústria de transformação, as vendas somaram US$ 18,38 bilhões, alta de 7,7%. Já a agropecuária registrou US$ 7,63 bilhões em exportações, avanço de 12,8%.

Entre os produtos, o petróleo bruto teve aumento de 122,6% nas vendas externas. O resultado refletiu tanto o crescimento da produção quanto a valorização de 36,7% nos preços médios, após o agravamento da guerra no Oriente Médio.

Também se destacaram os minérios de metais e concentrados, com alta de 900,6%, e os combustíveis, cujas exportações cresceram 164,5%. Na agropecuária, as vendas de animais vivos, exceto pescados, avançaram 212,1%, enquanto as de soja subiram 8,9%.

Vendas aos EUA crescem apesar de tarifas

As exportações brasileiras avançaram para a maior parte dos principais mercados em outubro. Para os Estados Unidos, o crescimento foi de 11,4%, mesmo com a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

O avanço ocorreu após negociações que resultaram na exclusão de produtos de aviação e itens como carne e suco de laranja do tarifaço. Com o desempenho de outubro, as vendas brasileiras aos americanos passaram a acumular alta de 0,2% em 2026.

Na direção contrária, as exportações para a China recuaram 5,3%, movimento atribuído ao fim da cota para as vendas de carnes.

A Europa foi outro destaque, com crescimento de 35,8% nas compras de produtos brasileiros, que somaram US$ 7,76 bilhões. Segundo os dados do Mdic, o acordo entre Mercosul e União Europeia tem contribuído para ampliar as vendas ao bloco, especialmente de alimentos.

Importações de combustíveis avançam

Do lado das importações, o principal impacto veio dos combustíveis. As compras dessa categoria somaram US$ 4,5 bilhões, alta de 86,8% na comparação anual, impulsionada pela elevação de 84,2% nos preços.

As importações de bens de consumo cresceram 25,9%, para US$ 5,1 bilhões. Já as compras de bens intermediários avançaram 2,7%, totalizando US$ 15,2 bilhões. No caso dos bens de capital, que incluem máquinas e equipamentos, a alta foi de 4%, para US$ 3,7 bilhões.

Segundo os dados divulgados, os juros elevados e a desaceleração da economia têm reduzido o ritmo dos investimentos industriais, o que afeta a demanda por máquinas.

Saldo comercial acumula US$ 71 bilhões em 2026

Entre janeiro e outubro, a balança comercial brasileira acumulou superávit de US$ 71,04 bilhões. No período, as exportações totalizaram US$ 321,88 bilhões, crescimento de 11,2%, enquanto as importações chegaram a US$ 250,84 bilhões, alta de 6,1%.

Em outubro, o Mdic reduziu sua estimativa para o superávit comercial de 2026, de US$ 90 bilhões para US$ 84,4 bilhões. A projeção para as exportações caiu de US$ 394,4 bilhões para US$ 382,5 bilhões. Para as importações, a expectativa passou de US$ 304,4 bilhões para US$ 298,1 bilhões.

Se confirmada, a estimativa de saldo representará o segundo maior resultado anual desde 1989, atrás apenas do registrado em 2023, de US$ 98,8 bilhões.

A projeção do governo é mais otimista que a do mercado financeiro. No boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, os analistas estimam superávit comercial de US$ 79,9 bilhões para este ano.

(Com Agência Brasil)