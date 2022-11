Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, terça-feira, 29; onde assistir e horários

Última rodada do grupo A e B e definição dos primeiros confrontos das oitavas de final são os destaques da terça-feira de Copa do Mundo.

No grupo A, três seleções têm chances de classificação para a próxima fase e duas delas fazem confronto direto. Quem vencer em Equador e Senegal avança de fase. O empate garante apenas a seleção sul-americana na próxima fase. A Holanda tem uma missão mais fácil. Encara o eliminado Catar e precisa apenas do empate para seguir na competição.

O grupo B todas as seleções podem avançar de fase. Os Estados Unidos encaram o Irã e a Inglaterra enfrenta o País de Gales. Caso as duas partidas terminem empatadas, Irã e Inglaterra avançam. Qualquer outro resultado pode mudar quem vai para as oitavas de final.

No final do dia, iremos conhecer dois confrontos das oitavas de final. O primeiro do grupo A encara o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo A

12h - Equador x Senegal - SporTV, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) , Globoplay/GE e FIFA+

- SporTV, , Globoplay/GE e FIFA+ 12h - Holanda x Qatar - TV Globo, SporTV 2 e FIFA+

Jogos do grupo B

16h - Irã x Estados Unidos - TV Globo, SporTV 2 e FIFA+

- TV Globo, SporTV 2 e FIFA+ 16h - País de Gales x Inglaterra - SporTV, FIFA+ e Globoplay/GE

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

12h - Holanda x Qatar - Grupo A

- Grupo A 16h - País de Gales x Inglaterra - Grupo B

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

12h - Equador x Senegal - Grupo A

Que horas começa e onde assistir ao vivo Equador x Senegal

O jogo desta terça-feira às 12h entre Equador x Senegal terá transmissão ao vivo no Globoplay, SporTV, CazéTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Holanda x Qatar

O jogo desta terça-feira às 12h entre Holanda x Qatar terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV 2, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Irã x Estados Unidos

O jogo desta terça-feira às 16h entre Irã x Estados Unidos terá transmissão ao vivo no Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo País de Gales x Inglaterra

O jogo desta terça-feira às 16h entre País de Gales x Inglaterra terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV 2 , FIFA+ e em tempo real na EXAME.

