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GP de São Paulo de Fórmula 1: veja o resultado completo do TL1

Com céu nublado e tempo abafado, a sessão de Treino Livre 1 teve Lando Norris da McLaren como maior destaque

Lewis Hamilton e Max Verstappen durante o primeiro treino desta sexta-feira (NELSON ALMEIDA / AFP)

Lewis Hamilton e Max Verstappen durante o primeiro treino desta sexta-feira (NELSON ALMEIDA / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16h07.

Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 16h12.

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Os Treinos Livres 1 do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 ocorreram em Interlagos com Lando Norris liderando. Novatos como Dino Beganovic e Rafael Câmara participaram pela primeira vez, seguindo regras que permitem pilotos estreantes substituírem titulares em algumas sessões.

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 começou nesta sexta-feira, 6 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Os pilotos realizam duas sessões de Treino Livre.

Com céu nublado e tempo abafado, a sessão de Treino Livre 1 teve Lando Norris da McLaren como maior destaque.

O piloto britânico completou uma volta de 1m11s717, seguido pelo campeão mundial Kimi Antonelli e Max Verstappen, que completaram o top 3. Gabriel Bortoleto ficou em oitavo lugar e Rafael Câmara, que vai fazer sua estreia na categoria, em décimo oitavo.

Seguindo parte do regulamento, Charles Leclerc, da Ferrari, cedeu seu lugar a Dino Beganovic, jovem da Academia de Pilotos da scuderia italiana. Além dele, outros quatros novas participaram do treino.
Leonardo Fornaroli – McLaren
Dino Beganovic – Ferrari
Luke Browning – Williams
Freddie Slater – Audi
Gabriele Mini – Alpine
Colton Herta – Cadillac

A regra determina que cada piloto titular ceda seu carro a um novato em duas sessões de treinos livres ao longo da temporada. Para isso, são considerados competidores que tenham disputado, no máximo, dois Grandes Prêmios. Cada um terá uma hora de atividade no TL1 antes de devolver o equipamento para o segundo treino.

Confira o resultado completo do TL1 válido pelo GP do Brasil 2026:
1) Lando Norris (McLaren), 1:11.717 – 31 voltas
2) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:11.799 (+0.082) – 31
3) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:11.953 (+0.236) – 28
4) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:12.041 (+0.324) – 30
5) George Russell (Mercedes), 1:12.103 (+0.386) – 29
6) Isack Hadjar (Red Bull Racing), 1:12.156 (+0.439) – 24
7) Gabriele Mini (Alpine), 1:12.569 (+0.852) – 26
8) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:12.614 (+0.897) – 29
9) Franco Colapinto (Alpine), 1:12.654 (+0.937) – 33
10) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:12.715 (+0.998) – 31
11) Leonardo Fornaroli (McLaren), 1:12.833 (+1.116) – 27
12) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:12.837 (+1.120) – 26
13) Fernando Alonso (Aston Martin), 1:13.017 (+1.300) – 25
14) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:13.038 (+1.321) – 31
15) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:13.371 (+1.654) – 16
16) Alexander Albon (Williams), 1:13.511 (+1.794) – 18
17) Luke Browning (Williams), 1:13.591 (+1.874) – 12
18) Rafael Câmara (Haas F1 Team), 1:13.696 (+1.979) – 29
19) Lance Stroll (Aston Martin), 1:13.760 (+2.043) – 27
20) Colton Herta (Cadillac), 1:14.275 (+2.558) – 29
21) Dino Beganovic (Ferrari), 1:14.357 (+2.640) – 11
22) Freddie Slater (Audi), 1:14.966 (+3.249) – 7

Como é o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna”, uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

Como chegar?

O Autódromo José Carlos Pace está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele pode ser acessado de carro, trem ou ônibus.

Carro

Sem estacionamento oficial disponível, a organização desaconselha que o público vá ao evento de carro. As ruas ao redor do circuito serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso restrito a veículos credenciados. Portanto, quem optar por ir de carro precisará estacionar distante dos portões de entrada.

Ônibus

Quem preferir utilizar ônibus, existem várias linhas circulares que partem da Estação Autódromo em direção aos principais portões de acesso, com tarifa de R$ 4,40.

Todos os anos, empresas privadas oferecem serviços de transfer de ida e volta com saída de locais específicos ao redor da cidade.

Trem

O trem é o modelo de transporte mais recomendado pela organização do evento. Em 2024, pela primeira vez, houve expressos com horários marcados para transporte direto ao local. Os bilhetes, válidos para ida e volta, estavam disponíveis no site Passaporte Mobilidade por R$ 30 por dia.

O serviço expresso na Linha 9 - Esmeralda oferece acesso direto à Estação Autódromo, sem paradas intermediárias, com saídas das estações Pinheiros ou Morumbi.

Também há a opção de partir de outras áreas da região metropolitana em trens regulares. Nesse caso, a parada final também é a Estação Autódromo, com funcionamento das 4h40 até a meia-noite e tarifa de R$ 5,00.

Qual é a distância da Estação Autódromo (Linha 9) até os portões?

  • Setor G/Fanzone: 800 m – cerca de 13 minutos a pé
  • Setores H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos a pé
  • Setor Porto Bank: 1,2 km – cerca de 18 minutos a pé
  • Setores M/D: 2 km – aproximadamente 25 minutos a pé
  • Setor B: 2,3 km – cerca de 30 minutos a pé
  • Setor T/Heineken Village: 2,4 km – aproximadamente 32 minutos a pé
  • Setor A: 2,6 km – cerca de 35 minutos a pé
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