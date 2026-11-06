Após cancelar homenagem a Galliano, Met Gala 2027 anuncia tema inspirado no cotidiano

A calça jeans que Brooke Shields vestiu aos 15 anos na campanha da Calvin Klein, uma camisa de flanela desenhada por Marc Jacobs para a Perry Ellis em 1993 e um casaco acolchoado criado por Charles James nos anos 1930 vão dividir espaço no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, a partir de maio. As peças estão em "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday", a exposição de primavera do Costume Institute anunciada nesta quinta-feira, 5 de novembro. A mostra também é o tema oficial do Met Gala 2027, marcado para 3 de maio.

A exposição abre ao público em 9 de maio e fica em cartaz até 9 de janeiro de 2028, na Met Fifth Avenue. A curadoria é de Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, com assistência de Stephanie Kramer e Emily Mushaben. O Instagram é o patrocinador principal da mostra e do baile, com financiamento da Moncler e apoio da Condé Nast. Os anfitriões e o dress code da noite serão anunciados nos próximos meses.

Sem plano B

John Galliano seria o tema do Met Gala 2027 com a retrospectiva “Horizons”, cancelada em agosto após críticas às declarações antissemitas do estilista (szilveszter mako/Divulgação)

O anúncio encerra um período de incerteza que começou no fim de julho, quando o museu apresentou "John Galliano: Horizons" como a exposição de 2027. A retrospectiva das quatro décadas de carreira do britânico, demitido da Dior em 2011 depois de declarações antissemitas, provocou reação de doadores, de representantes da comunidade judaica e de autoridades de Nova York, entre elas a presidente da Câmara Municipal, Julie Menin. Segundo a Associated Press, o baile ainda cairia no Dia em Memória do Holocausto. Em 31 de agosto, o Met e o estilista anunciaram juntos que a mostra não seria realizada.

Bolton contou à AP que não havia outra exposição pesquisada e pronta para ocupar o lugar. "Eu não tinha um plano B, para ser sincero", disse. A ideia veio de uma reflexão que ele teve durante a montagem de "Costume Art", a mostra sobre a relação entre roupa e corpo que inaugurou as novas Condé M. Nast Galleries em maio. A jornalistas, o curador disse que queria um projeto tão desafiador, provocativo e bonito quanto teria sido a exposição de Galliano.

Da flanela à louça quebrada

A mostra tem dois núcleos: "Familiar Forms" reúne releituras de peças básicas, como jeans, camisetas, moletons, jaquetas de motoqueiro, trench coats e puffers. Nele estarão os jeans de Matthieu Blazy para a Bottega Veneta, uma camisa de Gianfranco Ferré de 2006, uma jaqueta biker de Junya Watanabe da coleção outono-inverno 2011-12, um look de Jonathan Anderson para a Loewe e outro de Pierpaolo Piccioli para a Moncler.

O segundo núcleo, "Common Matter", apresenta roupas feitas com papel, plástico e metal, cercadas por vitrines com talheres, botões e louça quebrada. Os destaques incluem um vestido de Rei Kawakubo para a Comme des Garçons de 1992, um conjunto de Martin Margiela de 1992-93, uma jaqueta de Helmut Lang de 2003, peças de Issey Miyake e um look de Glenn Martens para a Maison Margiela da coleção primavera-verão 2027. A galeria de abertura recebe uma coleção de Jun Takahashi para a Undercover inspirada em Dias Perfeitos, filme de Wim Wenders. A sala final fica com a japonesa Anrealage, de Kunihiko Morinaga, e suas roupas moldadas a partir de cubos, esferas e pirâmides.

Parte das peças vem do acervo do museu, e o restante chega por empréstimos e doações de marcas. O casaco de Charles James foi emprestado pelo Victoria and Albert Museum, de Londres, e um "sleeping bag coat" de Norma Kamali também está na seleção. Segundo o New York Times, a exposição não terá catálogo.

O visitante dentro da exposição

Bolton diz que o tema traz ideias de valor, consumo e engenhosidade, e leva o público a pensar no que costuma ignorar ou descartar. A mostra também vai tratar da diferença entre improvisar por necessidade e adotar o reaproveitamento como método criativo, uma questão que toca o hábito do luxo de buscar referências no workwear. "Roupas do dia a dia carregam quantidades extraordinárias de significado", disse o curador à AP.

O projeto da exposição, assinado pelo Studio 1009, vai colocar as roupas dos próprios visitantes em diálogo com as obras. Bolton chegou a sugerir um dress code informal para o público, que poderia ir ao museu com o jeans, a camiseta ou a jaqueta favorita. Em maio deste ano, o baile teve como dress code "Fashion is Art" e levou nomes como Beyoncé e Bad Bunny ao tapete vermelho.