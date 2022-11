Copa do Mundo: torcedor invade jogo de Portugal x Uruguai com bandeira LGBTQIAP+

Durante o jogo entre Portugal e Uruguai, um homem invadiu o campo para fazer um protesto. No estádio Al Janoub, logo no início do segundo tempo, o torcedor entrou em campo com uma bandeira LGBTQIAP+, representada por um arco-íris, e vestido com uma camiseta com os dizeres "respeito pelas mulheres iranianas", nas costas, e "salvem a Ucrânia", na frente.

A manifestação não durou muito tempo: o homem foi logo contido por três seguranças, mas conseguiu jogar a bandeira no gramado — que foi retirada alguns segundos depois.

🚨VEJA: Torcedor invade jogo entre Portugal e Uruguai com bandeira em apoio à comunidade LGBTQIA+ pic.twitter.com/obEcxG2sLt — CHOQUEI (@choquei) November 28, 2022

A bandeira já estava "permitida" nos estádios

Após inúmeras manifestações nos estádios, o Catar liberou, na última sexta-feira, 25, o porte de bandeiras arco-íris durante os jogos. De acordo com a DPA, agência de notícias alemã, a Fifa já havia inclusive feito o pedido para permissão da bandeira e de outros acessórios correlacionados dentro dos estádios.

Antes da permissão, vários torcedores haviam sido alvos de preconceitos durante os jogos.

Brasil está classificado para as oitavas de final

O Brasil leva sufoco, mas vence o segundo jogo da Copa do Mundo do Catar. A equipe comandada pelo técnico Tite, bateu a Suíça por 1 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima fase. Com gol de Casemiro, a seleção chega a seis pontos e fica líder do grupo.

Qual o dia do próximo jogo do Brasil na Copa?

A próxima partida do Brasil no Mundial do Catar será contra a Camarões na sexta-feira, 2, às 16h. Caso vença a partida, a seleção pode assegurar a liderança do grupo.

