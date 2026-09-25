Pesquisadores propõem trazer transferências privadas ao bitcoin no estilo da Zcash

Pesquisadores da empresa de pesquisa em criptografia Alloc Init propuseram um sistema para levar transferências privadas no estilo da Zcash ao Bitcoin sem exigir um soft fork (mudança nas regras de consenso da rede de maneira ainda compatível com a versão anterior).

A proposta, chamada Shielded Bitcoin, ocultaria os valores das transações, os remetentes, os destinatários e os vínculos com fundos gastos anteriormente usando notas criptografadas e provas de conhecimento zero. O artigo foi publicado na quinta-feira por Clara Shikhelman, Mikhail Komarov e Aleksei Moskvin.

A proposta oferece um caminho potencial para uma privacidade mais forte para os usuários de Bitcoin sem exigir mudanças de consenso no protocolo-base.

Em vez de fazer os mineradores aplicarem o protocolo de privacidade, o Shielded Bitcoin usaria o Bitcoin como “uma camada neutra de publicação e ordenação”, escreveram os pesquisadores. Um software separado, chamado indexadores, verificaria então as provas de conhecimento zero, checaria se os fundos não foram gastos duas vezes e reconstruiria o estado do sistema protegido.

O design do Shielded Bitcoin se baseia explicitamente na arquitetura da Zcash. Os pesquisadores disseram que ele usa, de forma semelhante, notas criptografadas, nullifiers (valor criptográfico único usado em protocolos de privacidade para marcar que um ativo digital foi gasto, sem revelar qual era o ativo ou quem o gastou) públicos que marcam as notas como gastas e provas de conhecimento zero que mostram que as transações são válidas. Ao contrário da Zcash, o Shielded Bitcoin não operaria sua própria blockchain nem seu próprio mecanismo de consenso.

Bitcoin protegido gera reações divergentes

O desenvolvedor Vadim Zavodil criticou a proposta no X, argumentando que grande parte de sua estrutura de privacidade já havia sido implementada pela Zcash. Ele questionou quanta privacidade um sistema recém-lançado poderia oferecer inicialmente, argumentando que um novo pool protegido começaria sem o conjunto de anonimato que a Zcash acumulou ao longo de anos de uso.

“A privacidade é uma função da multidão. A Zcash tem um pool protegido real, construído ao longo de anos”, escreveu. “Um metaprotocolo totalmente novo começa do zero, então sua primeira transferência privada se esconde em uma multidão de uma pessoa.”

Em uma publicação complementar que explicava a proposta, os pesquisadores do Shielded Bitcoin reconheceram uma limitação semelhante, afirmando que grandes depósitos não criam automaticamente um grande conjunto de anonimato. Eles disseram que os observadores ainda podem conseguir restringir as relações entre transferências se um pequeno número de atores criar a maioria das notas ou se as carteiras exibirem um comportamento distintivo.

Pierre-Luc Dallaire-Demers, fundador da empresa de criptografia pós-quântica Pauli Group, levantou uma questão separada, descrevendo a construção como interessante, mas “de forma alguma resistente à computação quântica”. Mais tarde, Dallaire-Demers disse que estava explorando como poderia ser uma versão totalmente pós-quântica, supondo que o Bitcoin eventualmente adote um esquema de assinatura pós-quântica.

O coautor do Zerocash e CEO da StarkWare, Eli Ben-Sasson, mostrou-se mais favorável à direção da proposta. Em resposta ao anúncio da Alloc Init, Ben-Sasson disse que a intenção original por trás do artigo do Zerocash, que precedeu a Zcash, era levar privacidade ao Bitcoin.

Ben-Sasson disse que ainda não havia lido o artigo do Shielded Bitcoin, mas que gostaria de ver a visão de privacidade e escalabilidade por meio de provas de conhecimento zero se concretizar na camada-base do Bitcoin.

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