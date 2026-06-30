A cada gol do Brasil na Copa, este bar de São Paulo dá um shot grátis — e espera faturar 10% a mais

Jogos da seleção brasileira concentram grupos, aumentam consumo por pessoa e transformam estabelecimentos de bairro em pontos de encontro temporários. No Ipiranga, na zona sul da capital paulista, o Bar Esquina Aroeira decidiu usar esse movimento como gatilho de atração de novos clientes, com telão e distribuição de shots da casa a cada gol do Brasil.

O Esquina Aroeira foi inaugurado em 2024. Localizado em uma área residencial do Ipiranga, o negócio aposta em comida simples, atendimento direto e bebidas autorais, como as batidas da casa.

A aposta na Copa do Mundo funciona como vitrine. Em vez de depender apenas do fluxo natural da vizinhança, o bar tenta capturar o público que aparece em dias de jogos.

A estratégia mira um objetivo de médio prazo: transformar visitantes ocasionais em clientes recorrentes ao longo do ano.

Estratégia para a Copa do Mundo e atração de público

O bar instalou um telão para exibir os jogos da Copa do Mundo. Além disso, a aposta está na experiência, a cada gol da seleção brasileira os clientes que estiverem no local recebem um shot de batida da casa, com sabores como coco e maracujá.

“Somos conhecidos pelos shots de batida. Para promover a bebida para aqueles que ainda não conhecem, vamos oferecê-la para comemorar cada gol do Brasil”, diz Thiago Sarraff Picceli, sócio do bar.

A ação também reforça o produto principal do bar, as batidas autorais, que já ganharam visibilidade nas redes sociais e funcionam como cartão de apresentação do negócio.

O objetivo é ampliar a base de clientes que chegam por ações pontuais e permanecem pelo padrão de atendimento e pela oferta de comida e bebida no bairro. A estratégia ainda reforça a brasilidade, já que as batidas são parte da cultura de bares do país.

“Nossa proposta não está ligada diretamente ao futebol, porém sabemos que nos jogos os amigos se reúnem para assistir aos jogos e esperamos que nosso faturamento aumente 10%”, afirma.

A história do Bar

O projeto nasceu em 2023 e abriu as portas em 2024. A ideia surgiu a partir da percepção de uma demanda local por um bar mais completo em uma esquina residencial do Ipiranga.

“Emprendo desde 2008 com a Inove Higiene, mas vi no Ipiranga espaço para criar algo diferente. Em uma esquina residencial, montamos um bar com cerveja gelada, comida de qualidade e um ambiente que o bairro ainda não tinha”, diz Picceli.

O crescimento do Esquina Aroeira veio menos de campanhas tradicionais e mais da circulação orgânica entre moradores da região. A operação foi construída em torno de recorrência: clientes que chegam em grupos, retornam ao longo da semana e transformam o bar em ponto frequente de encontro no bairro.

Segundo o sócio, o espaço mais aconchegante ajudou a criar identidade própria em uma área onde boa parte dos estabelecimentos ainda opera de forma mais funcional e menos experiencial.

“O que fez a gente se destacar foi a combinação entre comida boa, atendimento e uma proposta que o Ipiranga ainda não tinha: um bar de esquina voltado para convivência em uma área residencial”, afirma Picceli.