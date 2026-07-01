Brasil alguma vez ficou sem disputar as oitavas da Copa do Mundo?

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 manteve uma marca histórica da Seleção. Desde que essa fase passou a fazer parte do formato do Mundial, em 1986, o Brasil nunca deixou de alcançá-la.

É comum encontrar a estatística de que a Seleção é a única seleção a disputar todas as oitavas de final. A afirmação é verdadeira, mas exige uma ressalva importante: antes de 1986, essa fase simplesmente não existia.

Formato da Copa era diferente até 1982

Nas primeiras edições da Copa do Mundo, o torneio contava com menos seleções e diferentes modelos de disputa. Em algumas edições havia grupos seguidos de semifinais; em outras, uma segunda fase de grupos definia os classificados.

Na Copa de 1974 e na de 1978, por exemplo, não existia mata-mata após a fase inicial. As seleções avançavam para uma nova fase de grupos e apenas os líderes disputavam a final.

Já em 1982, com 24 participantes, o Mundial também utilizou uma segunda fase de grupos, sem oitavas de final.

Oitavas surgem em 1986

Foi apenas na Copa do Mundo de 1986, no México, que a Fifa adotou o formato com 24 seleções e uma fase de oitavas de final. A partir daí, os dois melhores colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros, passaram a disputar o primeiro mata-mata do torneio.

Desde então, o Brasil nunca foi eliminado na fase de grupos e sempre garantiu vaga nas oitavas.

Brasil mantém sequência histórica

A Seleção disputou as oitavas em todas as Copas realizadas desde 1986: México (1986), Itália (1990), Estados Unidos (1994), França (1998), Coreia do Sul/Japão (2002), Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018), Catar (2022) e Estados Unidos, México e Canadá (2026).

Por isso, a forma mais precisa de apresentar a estatística é dizer que o Brasil é a única seleção a disputar todas as edições das oitavas de final desde que essa fase foi criada, em 1986. A marca também se mantém considerando apenas as Copas do século XXI, já que a equipe avançou às oitavas em todas as edições disputadas desde 2002.