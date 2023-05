Premier League: equipes com maioria de jogadores internacionais têm mais sucesso, diz estudo

Uma análise dos últimos 20 anos da Premier League mostra que o talento internacional é fundamental para o sucesso da equipe. A empresa global de recursos humanos Deel se uniu ao estatístico de futebol Jonny Blain para analisar as duas últimas décadas do torneio e descobrir o impacto da diversidade internacional no desempenho e o sucesso das equipes.

Os resultados revelam uma clara correlação entre a pluralidade de nacionalidade dos times e o seu sucesso, em termos de gols marcados, jogos vencidos e posição final no campeonato.

A pesquisa analisa a proporção de jogadores estrangeiros em cada equipe da Premier League, desde a temporada 2002/2003 até 2021/2022 para estabelecer um "referencial de talento internacional" anual, ou seja, a proporção média de jogadores nacionais e internacionais por ano em cada equipe, o que ilustra papel da diversidade global e a sua relação com as conquistas.

A pesquisa aponta que:

15 dos últimos 20 vencedores da Premier League - e 12 dos últimos 13 - ficaram acima da média de estrangeiros no time na temporada

Em 19 das 20 temporadas do estudo, as equipes com maior média de estrangeiros foram mais vitoriosas.

Dos artilheiros das últimas 20 temporadas, 24 eram estrangeiros (em alguns anos houve empate em número de gols).

O time com maior proporção de jogadores estrangeiros em uma temporada foi o Arsenal, com 96% em 2006/07, tendo terminado em quarto lugar. Na temporada 2003/2004, em que o Arsenal foi campeão, a proporção também era alta: 77%.

Dos 10.590 jogadores que já disputaram a competição, 6.922 são estrangeiros – cerca de 65%. No total, 109 brasileiros já disputaram a competição. Na temporada 21/22 foram 29, entre eles os goleiros Alisson e Ederson, o ex-capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, e os atacantes Roberto Firmino e Richarlison.

A Deel, empresa de RH especializada em ajudar as empresas a criar equipes globais por meio dos seus serviços de onboarding, compliance e folha de pagamentos em mais de 150 países, explica que, assim como na Premier League, uma equipe com maior diversidade global performa melhor.

“Sou um grande fã do Paris Saint-Germain, mas sempre gostei de assistir a Premier League e uma das suas melhores características é a variedade de talentos globais.

Dentro e fora do esporte, a contratação sem fronteiras de um pool de talentos verdadeiramente global oferece aos empregadores a melhor oportunidade de reunir um conjunto diversificado de habilidades e experiências em uma equipe de alto desempenho”, opina Alex Bouaziz, cofundador e CEO da Deel.

O estudo da Deel em conjunto com Blain revela que o pico de contratações de estrangeiros na liga foi na temporada de 2013/14, com 69,7%. Eles também são responsáveis pela maioria dos gols marcados no campeonato, com 64,8% das finalizações de sucesso nos últimos 20 anos. Na temporada 2018/2019, esse número atingiu o topo, com 72%, e nunca ficou abaixo de 59%.

Quando analisados os vencedores da Premier League, a importância dos estrangeiros é ainda maior. Em 19 das 20 temporadas analisadas, a proporção de gols marcados por estrangeiros nas equipes vencedoras superou a média.

Na temporada 2013/14, 94,1% dos gols do campeão Manchester City foram marcados por não-ingleses. Já no Arsenal campeão de 2003/04, 93,2% dos gols foram de estrangeiros.

"Alguns dos melhores times do mundo devem o seu êxito ao talento internacional. O futebol é o exemplo perfeito, mas o vemos também em outros setores. Esses resultados confirmam a minha crença (e a da Deel) de que há uma correlação entre a diversidade global e o sucesso das equipes”, conclui Alex