Rússia faz maior ataque com mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra

A Rússia realizou neste domingo, 19, o maior ataque com mísseis balísticos contra a Ucrânia desde o início da guerra em grande escala, intensificando a ofensiva sobre Kiev e outras regiões do país.

Segundo autoridades ucranianas, Moscou lançou cerca de 40 mísseis balísticos e mais de 120 drones durante a noite, tendo a capital como principal alvo.

O ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que este foi o maior número de mísseis balísticos disparados pela Rússia em um único ataque desde o início da invasão.

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Em publicação na rede social X, ele classificou a ofensiva como um "ataque terrorista brutal" e pediu aumento da pressão internacional sobre Moscou. As informações são da Reuters.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, as defesas do país conseguiram interceptar 18 dos 41 mísseis lançados pela Rússia, além de derrubar 108 dos 125 drones empregados na operação. Ainda assim, 23 mísseis e 10 drones atingiram 20 locais diferentes, principalmente na região de Kiev.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que o bombardeio provocou incêndios em um dormitório, um edifício residencial e um supermercado.

Também foram atingidos armazéns, prédios comerciais e outras estruturas não residenciais, enquanto veículos estacionados pegaram fogo em diferentes bairros da cidade.

Segundo autoridades locais, ao menos uma pessoa morreu e outras 16 ficaram feridas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a maior parte dos mísseis teve como alvo a capital e reforçou o pedido por sistemas de defesa antimísseis.

Segundo ele, somente na última semana a Rússia lançou 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas e 99 mísseis de diferentes tipos contra o território ucraniano.

"Precisamos fortalecer a proteção contra mísseis balísticos", afirmou o presidente.

Ataques ocorrem após ofensiva ucraniana

A nova ofensiva russa acontece um dia depois de ataques com drones conduzidos pela Ucrânia contra centros logísticos e armazéns em território russo.

Segundo autoridades russas, a operação deixou ao menos oito mortos e foi o ataque ucraniano mais letal em solo russo em mais de dois anos.

Neste domingo, o Exército ucraniano informou ainda ter atacado dois petroleiros russos no Mar Negro durante a madrugada, ampliando a troca de ofensivas entre os dois países.

(Com EFE e Reuters)