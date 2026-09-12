Guto Miguel perde final e fica com o vice do US Open juvenil 2026

O brasileiro Guto Miguel ficou com o vice-campeonato do US Open juvenil 2026 neste sábado, 12. Atual número 1 do ranking da categoria, o tenista de 17 anos perdeu a final para o americano Marcel Latak por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6.

Guto venceu o primeiro set por 6/3, mas Latak reagiu e empatou a partida ao fechar a segunda parcial em 7/5. No set decisivo, o brasileiro chegou a abrir 4/3 após quebrar o saque do adversário, mas a disputa seguiu equilibrada até o supertiebreak.

O americano abriu vantagem, mas Guto reagiu e salvou quatro match points. O brasileiro também teve uma oportunidade de encerrar a partida, defendida por Latak. No fim, o tenista da casa venceu o desempate por 15 a 13 e conquistou o título.

Apesar da derrota, Guto encerra o torneio com sua melhor campanha no US Open juvenil. Em 2025, o brasileiro havia alcançado a semifinal.

Nesta temporada, Guto conquistou o título de simples de Roland Garros juvenil e foi campeão de duplas em Wimbledon. O jovem também começou sua transição para o circuito profissional e chegou às semifinais dos Challengers de Santos e de Kingston.