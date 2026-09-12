Esporte
Fase de grupos copa 2026

Guto Miguel perde final e fica com o vice do US Open juvenil 2026

Brasileiro de 17 anos foi derrotado pelo americano Marcel Latak por 2 sets a 1, com 15 a 13 no supertiebreak

Luis Guto Miguel: tenista brasileiro conquistou o título de simples de Roland Garros juvenil em 2026 (Julian Finney/Getty Images/AFP)

Luis Guto Miguel: tenista brasileiro conquistou o título de simples de Roland Garros juvenil em 2026 (Julian Finney/Getty Images/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15h06.

Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 15h09.

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O brasileiro Guto Miguel ficou com o vice-campeonato do US Open juvenil 2026 neste sábado, 12. Atual número 1 do ranking da categoria, o tenista de 17 anos perdeu a final para o americano Marcel Latak por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6.

Guto venceu o primeiro set por 6/3, mas Latak reagiu e empatou a partida ao fechar a segunda parcial em 7/5. No set decisivo, o brasileiro chegou a abrir 4/3 após quebrar o saque do adversário, mas a disputa seguiu equilibrada até o supertiebreak.

O americano abriu vantagem, mas Guto reagiu e salvou quatro match points. O brasileiro também teve uma oportunidade de encerrar a partida, defendida por Latak. No fim, o tenista da casa venceu o desempate por 15 a 13 e conquistou o título.

Apesar da derrota, Guto encerra o torneio com sua melhor campanha no US Open juvenil. Em 2025, o brasileiro havia alcançado a semifinal.

Nesta temporada, Guto conquistou o título de simples de Roland Garros juvenil e foi campeão de duplas em Wimbledon. O jovem também começou sua transição para o circuito profissional e chegou às semifinais dos Challengers de Santos e de Kingston.

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