Esporte
Fase de grupos copa 2026

Botafogo x Bragantino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste sábado, 12, às 20h30, pela 27ª rodada do Brasileirão

Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado, às 20h30 (horário de Brasília) (Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado, às 20h30 (horário de Brasília) (Vítor Silva/Botafogo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h49.

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Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado, 12, às 20h30, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times chegam pressionados por sequências recentes de maus resultados e buscam a vitória para voltar aos trilhos na competição.

Momento do Botafogo

O Glorioso não vive seu melhor momento no Brasileirão: nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas.

Momento do Bragantino

Já o Bragantino chega de duas derrotas seguidas, para São Paulo e Bahia, e tenta evitar que o G-5 fique ainda mais distante. A equipe ocupa a nona colocação, com 35 pontos.

Escalações prováveis

Botafogo

Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira.

Bragantino

Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta.

Onde assistir

A partida tem transmissão da Amazon Prime (streaming).

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