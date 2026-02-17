Esporte

Guto Miguel no Rio Open: horário e onde assistir

Guto é considerado um dos principais talentos do tênis brasileiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17h10.

O jovem tenista Guto Miguel, de apenas 16 anos, faz nesta terça-feira sua estreia na chave principal do Rio Open, marcando sua primeira participação em um torneio do circuito ATP.

Adversário de estreia: Vilius Gaubas

Guto — atual número 3 do mundo no circuito juvenil — enfrentará o lituano Vilius Gaubas, de 21 anos e 126º do ranking ATP. Gaubas chega embalado após avançar pelas qualificatórias do Rio Open.

Horário do jogo e programação

A partida entre Guto Miguel x Vilius Gaubas será o último confronto do dia na Quadra Guga Kuerten, a principal do torneio.

  • Antes: João Fonseca x Thiago Monteiro — às 19h
  • Previsão de início: por volta de 21h, podendo variar conforme a duração do jogo anterior
  • Primeiro duelo entre os dois tenistas

Guto Miguel: destaque da nova geração brasileira

Guto é considerado um dos principais talentos do tênis brasileiro. Entre seus resultados mais relevantes:

  • Semifinalista do US Open juvenil (2024)
  • Quartas de final do Australian Open juvenil (2025)
  • Campeão de duplas em torneios Future
  • Ocupa atualmente a posição 1.593 do ranking ATP no simples

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelos:

  • SporTV
  • Globoplay
