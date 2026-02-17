Guto Miguel no Rio Open: horário e onde assistir

Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17h10.
O jovem tenista Guto Miguel, de apenas 16 anos, faz nesta terça-feira sua estreia na chave principal do Rio Open, marcando sua primeira participação em um torneio do circuito ATP.
Guto — atual número 3 do mundo no circuito juvenil — enfrentará o lituano Vilius Gaubas, de 21 anos e 126º do ranking ATP. Gaubas chega embalado após avançar pelas qualificatórias do Rio Open.
A partida entre Guto Miguel x Vilius Gaubas será o último confronto do dia na Quadra Guga Kuerten, a principal do torneio.
Guto é considerado um dos principais talentos do tênis brasileiro. Entre seus resultados mais relevantes:
A partida terá transmissão ao vivo pelos: