Jovem brasileiro brilha e vai à semifinal no UTS Rio — e não é João Fonseca

Jovem goiano enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo na semifinal do UTS Rio (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 18 de julho de 2026 às 10h45.
Enquanto os holofotes do tênis brasileiro costumam recair sobre João Fonseca, é Guto Miguel quem tem chamado atenção no UTS Rio. Aos 17 anos, o tenista goiano venceu suas duas primeiras partidas na competição, disputada no Ginásio do Maracanãzinho, e garantiu vaga na semifinal deste sábado, 18. Fonseca, por sua vez, não avançou entre os quatro melhores do ranking e está fora da briga pelo título.
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Na quinta-feira, 16, primeiro dia de competição, Guto Miguel foi o único brasileiro em quadra e venceu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios, resultado que empolgou a torcida no Maracanãzinho. Nesta sexta-feira, 17, o goiano voltou a vencer, desta vez diante do americano Brandon Nakashima, por 3 quartos a 2.
Com o resultado, avançou à semifinal, onde enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo neste sábado, 18.
João Fonseca entrou em quadra logo após a partida de Guto Miguel e venceu o holandês Tallon Griekspoor por 3 quartos a 1 em sua estreia no torneio. Na sequência, o número 27 do mundo enfrentou Nick Kyrgios e foi derrotado, ficando fora da briga pelo título.
O brasileiro ainda disputa neste sábado a partida pelo sétimo lugar.
As disputas do UTS Rio terminam neste sábado, com transmissão a partir das 12h (horário de Brasília) pelo sportv 3 e pela ge tv. Avançaram à semifinal os quatro melhores colocados do torneio: Guto Miguel, Nick Kyrgios, Francisco Cerúndolo e Brandon Nakashima.