Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jovem brasileiro brilha e vai à semifinal no UTS Rio — e não é João Fonseca

Tenista goiano de 17 anos venceu Kyrgios e Nakashima e volta à quadra neste sábado, 18

Jovem goiano enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo na semifinal do UTS Rio (Reprodução/Redes Sociais)

Jovem goiano enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo na semifinal do UTS Rio (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 10h45.

Enquanto os holofotes do tênis brasileiro costumam recair sobre João Fonseca, é Guto Miguel quem tem chamado atenção no UTS Rio. Aos 17 anos, o tenista goiano venceu suas duas primeiras partidas na competição, disputada no Ginásio do Maracanãzinho, e garantiu vaga na semifinal deste sábado, 18. Fonseca, por sua vez, não avançou entre os quatro melhores do ranking e está fora da briga pelo título.

A liga foi criada por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, e reúne alguns dos maiores nomes do tênis mundial no Rio de Janeiro.

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Guto Miguel supera Kyrgios e Nakashima

Na quinta-feira, 16, primeiro dia de competição, Guto Miguel foi o único brasileiro em quadra e venceu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios, resultado que empolgou a torcida no Maracanãzinho. Nesta sexta-feira, 17, o goiano voltou a vencer, desta vez diante do americano Brandon Nakashima, por 3 quartos a 2.

Com o resultado, avançou à semifinal, onde enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo neste sábado, 18.

Fonseca vence estreia, mas cai diante de Kyrgios

João Fonseca entrou em quadra logo após a partida de Guto Miguel e venceu o holandês Tallon Griekspoor por 3 quartos a 1 em sua estreia no torneio. Na sequência, o número 27 do mundo enfrentou Nick Kyrgios e foi derrotado, ficando fora da briga pelo título.

O brasileiro ainda disputa neste sábado a partida pelo sétimo lugar.

Como assistir ao UTS Rio

As disputas do UTS Rio terminam neste sábado, com transmissão a partir das 12h (horário de Brasília) pelo sportv 3 e pela ge tv. Avançaram à semifinal os quatro melhores colocados do torneio: Guto Miguel, Nick Kyrgios, Francisco Cerúndolo e Brandon Nakashima.

Programação de sábado

  • 12h – Cameron Norrie x Tallon Griekspoor (disputa do 5º lugar)
  • 13h – Semifinal: Guto Miguel x Francisco Cerúndolo
  • 14h – Semifinal: Nick Kyrgios x Brandon Nakashima
  • 15h – João Fonseca x Corentin Moutet (disputa do 7º lugar)
  • 16h – Final
Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fortes

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