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Fase de grupos copa 2026

Serena e Venus Williams voltam a jogar juntas no US Open após quatro anos

Donas de 14 títulos de Grand Slam nas duplas, irmãs Williams recebem convite para disputar o torneio de Nova York em setembro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15h20.

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Serena e Venus Williams vão disputar juntas a chave de duplas femininas do US Open de 2026 após receberem um wild card, convite concedido pela organização do torneio. As americanas acumulam nove participações como dupla no Grand Slam de Nova York e conquistaram o título em 1999 e 2009. A última vez em que as irmãs atuaram juntas no torneio ocorreu em 2022, temporada na qual Serena anunciou sua primeira aposentadoria do tênis.

A organização também confirmou, nesta quarta-feira, 26, um convite para Stan Wawrinka. Campeão do US Open em 2016, o suíço terá uma vaga na chave principal de simples na temporada de 2026, a última de sua carreira.

Serena e Venus conquistaram juntas 14 títulos de Grand Slam nas duplas ao longo da carreira. Foram seis troféus em Wimbledon, em 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 e 2016; quatro no Australian Open, em 2001, 2003, 2009 e 2010; dois em Roland Garros, em 1999 e 2010; e dois no US Open, em 1999 e 2009. As irmãs também conquistaram três medalhas de ouro olímpicas, em Sydney 2000, Pequim 2008 e Londres 2012.

Dona de 23 títulos de Grand Slam, Serena Williams retornou ao circuito em junho deste ano, depois de quatro temporadas afastada para cuidar da família. Desde então, disputou três torneios: Queen's Club, em Londres, palco de sua reestreia, o WTA 500 de Berlim e Wimbledon, onde entrou por meio de um wild card.

No US Open de 2026, Serena também participou das duplas mistas ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. A parceria foi eliminada nas quartas de final. Agora, a americana volta às quadras para competir ao lado de Venus na chave feminina.

A estreia de Serena e Venus está prevista para quinta-feira, 3 de setembro, ou sexta-feira, 4, enquanto a decisão das duplas femininas será disputada na sexta-feira, 11, no Estádio Arthur Ashe.

Wawrinka recebe convite para última participação no US Open

Aos 41 anos, Stan Wawrinka disputa sua temporada de despedida do tênis profissional. O suíço soma três títulos de Grand Slam em simples: Australian Open de 2014, Roland Garros de 2015 e US Open de 2016.

A concessão do wild card ocorreu após críticas ao US Open pela demora em oferecer uma vaga ao ex-campeão. O convite foi confirmado oficialmente nesta quarta-feira, 26, depois que o americano Patrick Kypson desistiu de sua vaga por causa de uma lesão.

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