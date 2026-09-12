Sabalenka x Rybakina: horário e onde assistir à final do US Open 2026

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina decidem o título do US Open 2026 neste sábado, 12, às 17h (horário de Brasília), em Nova York, na última final de Grand Slam da temporada.

Além do troféu, a partida também definiu uma mudança no topo do ranking mundial: ao avançar à semifinal, Rybakina garantiu a liderança do ranking pela primeira vez na carreira, independentemente do resultado da decisão.

Fim do reinado de Sabalenka

Com a conquista do número 1, Rybakina encerra duas sequências históricas de Sabalenka: 99 semanas consecutivas na liderança do ranking e 107 semanas no total ao longo da carreira.

Mesmo diante disso, para a bielorrussa, esta será a quarta final seguida do US Open (foi vice em 2023 e campeã nos dois anos seguintes). No total, é a nona decisão de Grand Slam da carreira, com quatro títulos e quatro vices em Majors.

Se vencer neste sábado, Sabalenka conquistará três edições consecutivas do US Open, feito que não se repete desde Serena Williams, campeã entre 2012 e 2014. A conquista também colocaria a tenista ao lado de Kim Clijsters, Billie Jean King e Margaret Court, únicas com três troféus do US Open na Era Aberta.

Apesar do favoritismo histórico no torneio, 2026 não tem sido o melhor ano de Sabalenka: seus três títulos na temporada vieram até março, com os WTAs 1000 de Indian Wells e Miami e o WTA 500 de Brisbane.

Retrospecto do confronto

No histórico geral, Sabalenka leva vantagem sobre Rybakina, com 10 vitórias contra 7, incluindo os dois últimos confrontos entre elas, em Indian Wells e Miami. Já a cazaque venceu o duelo mais recente em Grand Slams, na final do Australian Open, em janeiro.

Onde assistir

A final será transmitida por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).