Grupo B da Copa do Mundo: veja como está a classificação

Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h37.
As duas seleções somam quatro pontos e dependem apenas de seus resultados para avançar às oitavas de final.
Bósnia e Catar, com um ponto cada, ainda brigam pela segunda posição — e até por uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.
Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.
Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.
Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento