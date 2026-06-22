Grupo B da Copa do Mundo: veja como está a classificação

As duas seleções somam quatro pontos e dependem apenas de seus resultados para avançar às oitavas de final.

Bósnia e Catar, com um ponto cada, ainda brigam pela segunda posição — e até por uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.

3ª rodada

Suíça x Canadá (24/06, quarta, 16h, no Vancouver Place)

Bósnia x Catar (24/06, quarta, 16h, no Seattle Field).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento