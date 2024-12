Por 2 a 1, Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão 2024

Após 29 anos de espera, o Botafogo é o grande campeão do Brasileirão 2024. Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo, 8, no estádio Nilton Santos, o Glorioso conquistou seu terceiro título da competição.

Savarino e Gregore marcaram os gols do time alvinegro, enquanto William Gomes anotou o gol do Tricolor, em jogo válido pela 38ª e última rodada do campeonato.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 79 pontos. O Palmeiras, vice-campeão, ainda brigava pelo título até a última rodada, mas foi derrotado em casa pelo Fluminense e terminou com 73 pontos.

1 /12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

2 /12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

3 /12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

4 /12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

5 /12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

6 /12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

7 /12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

8 /12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

9 /12 Cruzeiro (Cruzeiro)

10 /12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

11 /12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

O jogo entre Botafogo e São Paulo

No início do jogo, houve certo equilíbrio, com o São Paulo tentando controlar a posse de bola. No entanto, o Botafogo logo assumiu o comando da partida e, aos 36 minutos, abriu o placar. Igor Jesus fez um passe preciso para Savarino, que, com categoria, finalizou por cima do goleiro Jandrei, colocando o Glorioso à frente.

Quase imediatamente, o Botafogo teve a chance de ampliar com Alex Telles, mas o lateral teve seu chute defendido com firmeza por Jandrei.

No segundo tempo, o Botafogo sofreu um susto com o empate. Aos 17 minutos, Marlon Freitas perdeu a bola dentro da área, e William Gomes aproveitou a oportunidade, roubou a posse, driblou o goleiro John e marcou o gol de empate: 1 a 1.

Com o título praticamente garantido, já que o Palmeiras não vencia o Fluminense em São Paulo, o Botafogo passou a controlar o jogo, tocando a bola sem pressa e sem ser ameaçado. No entanto, ainda havia tempo para mais um gol. Aos 46 minutos, o volante Gregore selou a vitória ao marcar o segundo gol do Botafogo, garantindo o título.