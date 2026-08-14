Como um time da Espanha vê num aporte de R$ 610 milhões a chance de 'incomodar' Real e Barça

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid (Fran Santiago/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 15h38.
O Atlético de Madrid aprovou um aumento de capital de € 101 milhões (cerca de R$ 610 milhões) liderado pela Apollo Sports Capital. A operação foi ratificada em assembleia extraordinária e registrada no Boletim Oficial de Registro Mercantil da Espanha (Borme).
Segundo a Máquina do Esporte, com o novo aporte, a Apollo amplia sua participação no clube e passa a controlar aproximadamente 57% das ações, consolidando-se como acionista majoritária do Atlético de Madrid.
Os recursos serão destinados à contratação de jogadores e ao desenvolvimento da Cidade do Esporte, complexo de treinamento considerado estratégico para os planos de crescimento da equipe. Como parte da aproximação com o clube, o fundo também contratou o ex-atacante David Villa como consultor. Villa jogou nos Colchoneros entre 2013 e 2014.
A operação será viabilizada por meio da emissão de 305.589 novas ações. Cada papel possui valor nominal de € 8,50, mas o ágio de € 322,233 por ação eleva o preço unitário para € 330,733, resultando em um investimento total de € 101.068.366,73.
Além da Apollo Sports Capital, outros acionistas participarão da subscrição das novas ações. Os dirigentes Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo manterão participações de aproximadamente 10% e 3% do capital social do clube, respectivamente.
O Quantum Pacific Group seguirá como o segundo maior acionista do Atlético de Madrid, com cerca de 25% das ações. Já a Ares permanecerá com uma fatia de 5% do capital.
O Real Madrid segue como o clube de futebol mais valioso do mundo, de acordo com o ranking da Forbes. Em levantamento divulgado neste ano, o time espanhol foi avaliado em US$ 9,5 bilhões, impulsionado pelo crescimento das receitas comerciais, bilheteria e exploração do estádio Santiago Bernabéu.
Real Madrid
Além de liderar o ranking global de valor de mercado entre os clubes de futebol, o Real Madrid tornou-se a primeira equipe da modalidade a superar US$ 1,2 bilhão em receitas anuais. O desempenho financeiro reforça a posição da equipe como principal potência econômica do esporte.
Barcelona
O Barcelona aparece na segunda colocação entre os clubes espanhóis e é o segundo mais valioso do futebol mundial. Segundo a Forbes, o clube catalão está avaliado em US$ 7,5 bilhões. A recuperação financeira da instituição e a força global da marca contribuíram para a valorização registrada nos últimos anos.
O Barça também se tornou apenas o segundo clube de futebol a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em receitas anuais, consolidando sua posição entre as principais organizações esportivas do planeta.
Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid completa o grupo dos representantes espanhóis entre os clubes mais valiosos do mundo. A equipe madrilenha foi avaliada em US$ 2,95 bilhões pela Forbes em 2026, ocupando a 11ª posição no ranking global.
O crescimento do valor do Atlético tem sido impulsionado pela expansão das receitas comerciais, pela consolidação do Riyadh Air Metropolitano como ativo estratégico e pelo interesse crescente de investidores no futebol europeu.