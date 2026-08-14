Como um time da Espanha vê num aporte de R$ 610 milhões a chance de 'incomodar' Real e Barça

O Atlético de Madrid aprovou um aumento de capital de € 101 milhões (cerca de R$ 610 milhões) liderado pela Apollo Sports Capital. A operação foi ratificada em assembleia extraordinária e registrada no Boletim Oficial de Registro Mercantil da Espanha (Borme).

Investimento

Segundo a Máquina do Esporte, com o novo aporte, a Apollo amplia sua participação no clube e passa a controlar aproximadamente 57% das ações, consolidando-se como acionista majoritária do Atlético de Madrid.

Os recursos serão destinados à contratação de jogadores e ao desenvolvimento da Cidade do Esporte, complexo de treinamento considerado estratégico para os planos de crescimento da equipe. Como parte da aproximação com o clube, o fundo também contratou o ex-atacante David Villa como consultor. Villa jogou nos Colchoneros entre 2013 e 2014.

A operação será viabilizada por meio da emissão de 305.589 novas ações. Cada papel possui valor nominal de € 8,50, mas o ágio de € 322,233 por ação eleva o preço unitário para € 330,733, resultando em um investimento total de € 101.068.366,73.

Acionistas

Além da Apollo Sports Capital, outros acionistas participarão da subscrição das novas ações. Os dirigentes Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo manterão participações de aproximadamente 10% e 3% do capital social do clube, respectivamente.

O Quantum Pacific Group seguirá como o segundo maior acionista do Atlético de Madrid, com cerca de 25% das ações. Já a Ares permanecerá com uma fatia de 5% do capital.

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